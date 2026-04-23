Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor: Tarih ve ayrıntılar belli oldu

Ticaret Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul alım satım işlemlerinde yeni bir sistemi devreye alıyor. 1 Temmuz 2026 itibarıyla nakit para dönemi sona erecek. Yeni uygulama, işlem güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Türkiye’de gayrimenkul alım satım süreçleri, hayata geçirilen yeni düzenlemeyle köklü bir değişime giriyor. Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğinde geliştirilen sistem kapsamında, 1 Temmuz 2026’dan itibaren nakit para ile işlem yapılması sona erecek. Uygulama, noterlerde araç satışlarında kullanılan modele benzer şekilde işleyecek.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK? Yeni sistem, bloke çek ya da emanet hesap mantığıyla çalışacak. Alıcı, satış bedelini doğrudan satıcının hesabına göndermek yerine, sistem içinde oluşturulan güvenli hesaba aktaracak. Tapu müdürlüğünde tarafların imzaları tamamlanıp mülkiyet devri resmileştiği anda, sistem otomatik olarak işlemi sonuçlandıracak.

Tapu tescilinin onaylanmasıyla birlikte, bekletilen tutar aynı anda satıcının hesabına aktarılacak. İşlemin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda ise bloke edilen para, kesinti olmaksızın anında alıcının hesabına iade edilecek.

ALICI VE SATICI İÇİN GÜVENLİ ÖDEME MODELİ Sistemin işleyişi basit bir süreç üzerinden ilerleyecek. Alıcı ve satıcı, anlaşmalı banka ya da yetkili ödeme kuruluşları aracılığıyla başvuru yapacak. Satış bedeli bu kurumlar nezdinde bloke edilecek ve tapu devri tamamlandığında bloke kaldırılarak ödeme satıcıya aktarılacak.

Bu yöntemle alıcı, ödeme güvenliği konusunda risk yaşamayacak, satıcı ise ödemenin yapılmaması ihtimaline karşı korunmuş olacak. Böylece taraflar arasındaki güven sorunu önemli ölçüde ortadan kalkacak.

DOLANDIRICILIK VE GÜVENLİK RİSKLERİ AZALACAK Yeni düzenleme, özellikle büyük şehirlerde tapu müdürlükleri çevresinde yaşanan kapkaç ve hırsızlık gibi olayların önüne geçmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda sahte para kullanımı ya da eksik ödeme gibi dolandırıcılık yöntemlerinin de önüne geçilecek.

Nakit taşıma zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla birlikte hem fiziksel güvenlik hem de işlem güvenliği önemli ölçüde artacak. Sistem, dijitalleşme sürecine uyum açısından da dikkat çekiyor.

HİZMET BEDELİ DETAYLARI Yeni uygulamada hizmet bedeli alınacak. Ücretin miktarı ise sistemin yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2026 tarihinde netlik kazanacak. Sağlanan güvenlik ve kolaylık dikkate alındığında, bu bedelin kullanıcılar tarafından kabul edilebilir düzeyde olması bekleniyor.