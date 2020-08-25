Veli Ağbaba'nın Ali Erbaş paylaşımına erişim engeli

25 Ağustos 2020 Salı, 17:29

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma erişim engeli kararı geldi.

EngelliWeb tarafından paylaşılan bilgiye göre "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17 Ağustos 2020 tarih ve 2020/5631 sayılı kararı ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın paylaşımı için erişim engeli getirildi.

Sözkonusu paylaşımda Ağbaba'nın şu ifadeleri yer alıyordu:

“Diyanet İşleri Başkanı, bir ayıbını örtmen için elinde kılıçla Atatürk’e küfrediyor. Nedir o ayıbı? FETÖ’nün esiri ve uşağı olmasıdır. Bu beyefendi, geçmişte Adil Öksüz’ün doktorasında jüri olmuş; Fetullah Gülen’in vakıflarında yöneticilik yapmış bir şahıstır"