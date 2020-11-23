Veli Saçılık, FETÖ üyeliğinden ceza alan kaymakam Güntepe’ye hakaretten yargılanıyor

23 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

FETÖ’nün “Kaymakamlar imamı” bağlantılı olduğu belirlenen ve örgüt üyeliğinden hapis cezası alan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, KHK ile işine son verilen Veli Saçılık’tan sosyal medya paylaşımları nedeniyle “FETÖ’ye hedef gösterdi” gerekçesiyle şikâyetçi oldu.

Savcılık, Güntepe’ye “FETÖ’cü” diyen Saçılık hakkında “alenen hakaret” suçlamasıyla dava açtı. Saçılık, “Savcı hakkında Hâkim Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyette bulunacağım.

Savcının, Kadir Güntepe ve FETÖ ile bir ilişkisinin olup olmadığının araştırılmasını isteyeceğim” dedi. Eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, 17 Ocak 2017’de “FETÖ’cü mülki amirler” soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklandı.

FETÖ’nün “kaymakamlar imamı” Hüseyin Özyurt ile 33 kez görüştüğü belirlenen Kadir Güntepe, yargılandığı Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tahliye olduktan sonra Twitter’dan paylaşımlarda bulunan Güntepe’ye yanıt veren Saçılık, “Bak Kadir, insan biraz utanır, susar. Sen tutuklandığın davada itirafçı olduktan sonra tahliye olmadın mı? Adını verdiğin 6 meslektaşını tutuklatmadın mı? ‘Terör örgütü mensubuyum’ deyip etkin pişmanlıktan yararlanmadın mı? Ayrıca görev başında Kürt vatandaşlara karşı insanlık suçu işledin” ifadelerini kullandı.

Güntepe’nin bu ifadelerin ardından “terör örgütüne hedef göstermek”, “hakaret” suçlamasıyla şikâyetçi olduğu Saçılık hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

İddianamede, “Her ne kadar müştekinin terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında mahkûmiyet kararı verildiği görülmüşse de bu kararın henüz kesinleşmediğinin, istinaf aşamasında olduğunun görüldüğü, şüphelinin Twitter isimli sosyal medya hesabı üzerinden herkese açık bir şekilde müştekinin terör örgütü üyesi olduğu şeklinde yorum yaparak üzerine atılı alenen hakaret suçunu işlediğine dair yeterli deliller mevcuttur” ifadelerine yer verildi.

‘HSK’YE BAŞVURACAĞIM’

Davaya tepki gösteren Saçılık, Güntepe’nin “beni FETÖ’ye hedef gösteriyor” diyerek kendisi hakkında şikâyette bulunduğunu belirterek, “Kendisi Fethullahçı ama böyle bir şey yapmış. Cezaevinden çıktıktan sonra solculara laf ediyordu. Ben de tweet atınca şikâyet etmiş. Dava açmış. Herhalde arkadaşı olan bir başka savcı tarafından dava açıldı. Karşı taraf cezasını almış ama söylediğim suç sayılıyor. Söylediğimde bir şey yok. Savcı hakkında HSK’ye şikâyette bulunacağım. Savcının Kadir Güntepe ve FETÖ ile bir ilişkisinin olup olmadığının araştırılmasını isteyeceğim” dedi.

Saçılık, AKP’ye biat etmediği için hakkında davalar açıldığını belirterek “Geçen günlerde hesabıma el konuldu. Bunun nedeni işimi istediğim için, başka bir şey için değil. İşimi istediğim için hem dava açıyorlar hem haciz koyuyorlar. Zaten aracımı almışlardı. Engelli maaşım dahil bütün paraya el koydular. Ben geri adım atmayacağım” dedi.