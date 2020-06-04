Veliler özel okul seçerken koronavirüse yönelik alınan önlemlere de dikkat ediyor: ‘Bir sınıfta kaç öğrenci olacak?’

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Çocuğunun özel okulda öğrenim görmesini isteyen veliler, bütçelerine ve beklentilerine uygun okul arayışında. Koronavirüs salgını, okul seçimine yeni kriterlerin de girmesine neden oldu.

Bir sınıfta kaç öğrencinin bulunacağı henüz belli değil ancak sayının azalacağı kesin. Veliler, özel okul seçerken muhtemelen kurumdaki öğretmen ve çalışanların düzenli testten geçip geçmediği, yemekhanede, etkinliklerde, teneffüslerde sosyal mesafenin nasıl sağlanacağı, okuldaki her alanın ne kadar aralıklarla dezenfekte edileceği gibi sorulara da yanıt arayacak.

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, özel okulların altyapı hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, ‘’Ortalama 24 olan sınıf mevcudunu 12-15’lere indirmeyi düşünüyoruz. Giriş çıkışlar kontrollü olacak. Her öğrencinin iki metrekare alanı olacak. Hijyenle ilgili gerekli tüm önlemler de alınacak’’ dedi.

BAŞKA İŞTİGAL ALANI

Özel Okullar Derneği’nin okul seçme aşamasında olan velilere önerileri şöyle:

- Okul, kalıcılık ve tecrübe açısından yeterli eğitim birikimine sahip mi?

- Okulda uygulanan programlar gereği son yenilikler, modern teknikler ve materyaller takip edilip uygulanıyor mu?

- Öğrenci okul öncesinden başlayıp lise öğretiminin sonuna kadar farklı program seçenekleri ile aynı kurumda öğrenimine devam edebilecek mi?

- Okul, misyonunu ve vizyonunu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile birlikte belirlemiş mi? Belirlenen kriterlere uyuluyor mu? Günün koşullarına göre değişim ve uyum sağlanıyor mu?

- Toplam kalite anlayışı okulun eğitim-öğretim ve yan hizmetlerinde etkin olarak hissediliyor mu? Hizmetlerin yürütülmesinde yönetici, öğretmen veli, öğrenci görüşleri de alınıyor mu?

- Okulun, öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve çalışanları arasında iyi bir iletişim var mı? Öğrenciler ve mezunlar, kendilerini okul ailesinin parçası olarak görebiliyorlar mı?

- Öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri yönetim tarafından dikkate alınıyor mu?

- Okul içi disiplin sevgi saygı çerçevesinde sağlanmış mı?

- Yönetici, öğretmen ve çalışanlar için düzenli hizmet içi eğitimler sağlanıyor mu?

- Okul öncesi döneminden başlayarak lise öğretiminin sonuna kadar planlanmış ve uluslararası alanda kullanılan geçerli tekniklerin uygulandığı bir yabancı dil programı ile öğrencilere yabancı dil öğretiliyor mu? İkinci yabancı dil eğitimi ciddiye alınıyor mu?

- Her öğrenciye bir bilgisayarın düştüğü ve öğrencilerin araştırma ve bilgiye ulaşma kullanımlarına açık güvenli ve yüksek hızlı internet bağlantısı olan bilgisayar ortamları mevcut mu? Okulun teknolojik altyapısı uzaktan öğretim süreçlerine uygun hale getirilmiş mi?

- Sınıf içi öğrenme, konu tarama testleri ile kontrol edilip, yeterince öğrenilmeyen konular tekrarlanıyor mu? Gerektiğinde ( etüt faaliyetleri dışında ) hafta içi ve hafta sonunda ücretsiz kurslarla öğrencilerin eksikleri tamamlanıyor mu?

- Derslerin özelliklerine uygun tam donanımlı laboratuvarlar mevcut mu? Laboratuvarlar aktif kullanılıyor mu? n Rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışmanlık, uzman kişilerce sağlanıyor mu?

- Her öğrencinin yeteneklerine uygun alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkân sağlanıyor mu? Sanat ve spora gereken önem veriliyor mu?

- Sosyal aktiviteler yeteri kadar çeşitli ve ücretsiz mi? Sosyal etkinlikler ve ekstra spor çalışmaları için uygun alanlar sağlanmış mı? Bu etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor mu?

- Okulun sağlık birimi doktoru ve hemşiresi var mı?

- Yemekhane ve kantininde sağlık koşulları göz önünde bulundurularak seçilen ürünler ile hizmet veriliyor mu?

- Okul giriş çıkışlarında emniyet ve okul güvenliği yeterli mi?

- Okuldaki kapalı ve açık alanların, temizlik ve hijyen koşulları yeterli mi?

- Aktif ve gerektiğinde öğrencinin veya velinin kolaylıkla ulaşabileceği bir mezunlar derneği var mı?

- Okula ulaşımın trafik açısından güvenliği, kolaylığı, öğrenciye sağlayacağı zaman kazancı veya kaybı ne olacaktır?

- Okul kurucu veya kurucularının başka iştigal alanları var mı? Bu alanlar eğitimle ilgili mi?

- Okulun, yeni kayıtta veya kayıt yenilemelerde veli ile yaptığı “Öğrenci Kayıt Sözleşmesi” şartları dışında veliden talebi veya zorlaması var mı?

LİSELİLERDEN ŞİDDETE NOKTA

15-18 yaş arasındaki 18 lise öğrencisi, “Her yıl bir kadın sorununa nokta koyuyoruz” sloganıyla “Şiddete Nokta Koy’’ projesini sürdürüyor.

Proje için okulları dolaşma kararı alan Açı Lisesi öğrencileri, bugüne kadar yaklaşık dört bin öğrenciye ulaştı. Yılda bir kez ‘Nokta Koy Zirvesi’ adında konferans düzenleyen öğrenciler; bu sene koronavirüs salgını sebebiyle toplantıyı sosyal medyaya taşıdı.