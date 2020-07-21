Venedik Film Festivali’nden Tilda Swinton ve Anna Hui’ye ödül

21 Temmuz 2020 Salı, 10:27

Dünyanın en köklü sinema festivali olan Venedik Film Festivali bu yıl 77. kez düzenleniyor.

Bu yıl 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlecek festivalin direktörü Alberto Barbera’nın tavsiyesi üzerine Venedik Bienali yönetim kurulu tarafından alınan karar gereğince Tilda Swinton ve Anna Hui’ye verilen Yaşam Boyu Altın Aslan Ödülü her iki sanatçı tarafından da mutlulukla karşılandı.

Hong Konglu yönetmen Anna Hui “Bu haberi aldığıma çok mutlu oldum ve ödül beni çok onurlandırdı. O kadar mutluyum ki bunu ifade edecek sözcükleri bulamıyorum.Umarım çok yakında dünya yeniden iyileşir ve herkes şu an benim olduğum kadar mutlu olur.” dedi.



Oscar ödüllü oyuncu Tilda Swinton ise şöyle konuştu: “Bu festival yaklaşık 30 yıldır benim için çok kıymetli ve bu şekilde onurlandırıldığım için çok mahcubum. Bu yıl, özellikle de bu yıl, Venedik’e gidip ölümsüz sinemayı ve evrimin karşısına çıkardığı tüm engelleri aşan kafa tutuşunu kutlamak en büyük mutluluğum olacak.”



Festival direktörü Alberto Barbera, Anna Hui için “Asya’nın en saygın, en üretken ve en çok yönlü sinemacılarından biri olan Hui 40 yılı aşan kariyerinde hemen her türde filmler yapmıştır ve Hong Kong Yeni Dalga’sının öncü isimlerindendir” derken, Tilda Swinton için de şunları söyledi: “Geçen yüzyılın sonlarından itibaren sinemanın en özgün ve güçlü oyuncularından biri olduğunu herkesin kabul ettiği Tilda Swinton’ın biricikliği onun etkili ve benzersiz kişiliği ile az rastlanır çok yönlülüğünde yatmaktadır.”





