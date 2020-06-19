Venedik Komisyonu’ndan Türkiye açıklaması
Avrupa Konseyi'ne bağlı Venedik Komisyonu Türkiye'nin 31 Mart 2019 tarihinden sonra ülkenin güneydoğusundaki belediyelere kayyım atamalarının demokratik prensiplere aykırı olduğunu duyurdu.
Avrupa Konseyi’ne bağlı Venedik Komisyonu Türkiye’nin 31 Mart 2019 tarihinden sonra ülkenin güneydoğusundaki belediyelere atadığı kayyum atamalarının demokratik prensiplere aykırı olduğunu duyurdu.
Venedik Komisyonu’nun konu ile ilgili görüşü Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından talep edildi.
Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'ye, alınan kararların iptal edilmesi çağrısında bulunan Venedik Komisyonu, OHAL’in kaldırılmasına rağmen etkilerinin sürdüğünün altını çizdi. Venedik Komisyonu alınan kararların demokrasinin temel prensiplerini ihlal ettiği görüşünde olduğunu açıkladı.
Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları görevlerinden alınarak yerine kayyım atanmıştı.
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