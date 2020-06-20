Venedik Komisyonu’ndan Türkiye’ye çağrı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Avrupa Konseyi’nin anayasa reformlarını incelemekle görevli organı Venedik Komisyonu yayımladığı bildirgede, Türkiye’de 31 Mart 2019’da düzenlenen yerel seçimlerin ardından yapılan kayyım atamalarının demokrasiye aykırı olduğunu belirtti.

Bildiride, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçilen adayları tanımayarak insanların seçme ve seçilme hakkını ihlal ettiği ve halkın iradesine karşı geldiği ifade edildi. Türk hükümetine kayyım atamalarının ve alınan kararların iptal edilmesi çağrısı yapıldı. Yapılan atamaların OHAL’in kaldırılmasına rağmen etkilerinin sürdürüldüğü ifade edildi. Komisyon, 674 sayılı KHK ile Belediye Kanunu’nda yapılan 45’inci madde kapsamındaki değişikliklerin yürürlükten kaldırılmasını tavsiye etti.

‘YSK KARARLARI UYGUN DEĞİL’

Bildiride şu ifadelere yer verildi: “YSK’nin aldığı kararlar uluslararası norm ve standartlara uygun değildir ve geri alınmalıdır. Demokrasinin düzgün işlemesi için en fazla oy alan adayların seçilmiş lider sayılması önemlidir. İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden alınan belediye başkanları görevlerine iade edilmeli veya seçmenlerin iradesine saygı duyacak şekilde, farklı bir çözüm yolu benimsenmelidir.”