Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan "ABD ile ilişkileri normalleştirme" çağrısı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile ülkesi arasında son yıllarda artan gerginliği düşürmek istediklerini söyledi.
Bloomberg'e konuşan Maduro, hükümetinin ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile karşılıklı saygı ve uzlaşma ile diplomatik ve ticari gerilimleri hafifletmek için müzakere etmeye çalıştığını belirtti.
ABD'nin Venezuela'ya yönelik yıllardır süren yaptırım politikasını gevşetmesini beklediklerini dile getiren Maduro, "Bir anlaşma yapmanın zamanı geldi. Venezuela fırsatlar ülkesine dönüşecek. ABD'li yatırımcıları geride kalmamaya davet ediyorum, umarım ABD ile Venezuela arasındaki ilişkileri normalleştirmenin yolunu bulabiliriz." ifadelerini kullandı.
Maduro, hükümet olarak muhalefet ile yoğun müzakereler yürüttüklerini hatırlatarak, ülkede ulusal, bölgesel ve belediye düzeyinde seçimleri içerecek bir "mega seçim" önerisinde bulundu.
Söz konusu seçimlere birçok kuruluşun yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve seçim uzmanlarını davet edeceklerini dile getiren Maduro, "Bu mega seçimler için yakında iyi haberlerin olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
- Yurttaşlar çileden çıktı! Tepki çeken görüntüler
- Dünya rekoru kırmak isterken canından oldu
- Veyis Ateş bundan sonra ne yapacak?
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- Erdoğan kaybederse planı ne olacak?
- Yılmaz Özdil'den Veyis Ateş'e gönderme
- Sedat Peker neden video yayınlamadığını açıkladı
- Sadece 5 yılda yüzde 300’e yakın artış!
- Çift doz 'BioNTech' şartı getirdiler
- Tuğamiral Aydın Eken, yaşamına son verdi