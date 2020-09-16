Venezuela uyuşturucu taşıyan ABD uçağını vurdu

16 Eylül 2020 Çarşamba, 12:14

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, silahlı kuvvetler tarafından ABD’ye kayıtlı uçağı uyuşturucu dolu olduğu gerekçesiyle düşürüldüğünü ifade etti.

Düşürülen uçağa ait enkaz görüntülerini yayınlayan Reverol, büyük miktarda uyuşturucu dolu uçağın Kolombiya’dan Venezuela’nın Zulia eyaletine girdiği sırada vurulduğunu belirtti. Reverol, uçağın Kolombiya’dan yasadışı bir şekilde Venezuela hava sahasına giriş yaparken radar aracılığıyla tespit ettiklerini ifade etti.

"UÇAK KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ"

Uçağın, Machiques de Perija kenti sınırları içinde gizli bir piste yakın bir yerde düşürdüğünü açıklandı. Bakan Reverol olayla ilgili yaptığı açıklamalarda “Uçağın kullanılmaz hale getirildiği” ifadesini kullandı. Venezuela, Kolombiya'ya coğrafi yakınlığı nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için bölgeyi sıkı denetim altında tutuyor.

İçişleri Bakanı Nestor Reverol Salı günü yaptığı açıklamada, Venezuela silahlı kuvvetlerinin uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan ABD'ye kayıtlı bir uçağı Kolombiya'dan Venezuela hava sahasına yasadışı olarak girdikten sonra "devre dışı bıraktığını" söyledi.

Venezuela tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, yalnızca bu yıl uyuşturucu kaçakçılığına karışan 29 uçak ve 22 tondan fazla narkotik ele geçirildiği bilgisi paylaşılmıştı.