Venezuela'da mutasyona uğrayan Covid-19 türüne rastlandı
Venezuela'da yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyona uğramış tür görüldü. Açıklamayı devlet başkanı Maduro yaptı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Şili, Ekvador ve Peru'da görülen Covid-19'un daha hızlı bulaşan türünün kendi ülkesinde de tespit edildiğini söyledi.
Vakanın Kolombiya sınırındaki Zulia eyaletinde ortaya çıktığını vurgulayan Maduro, "Bu vaka şimdi Kolombiya'da uçuyor, en son Covid-19'un İngiliz varyantının Kolombiya'dan ülkemize geldiğini tespit etmiştik" ifadesini kullandı.
KOLOMBİYA İÇİN UYARI
Maduro, sınırda gerekli önlemleri aldıklarını ancak son günlerde Kolombiya'da vaka ve ölü sayılarının çok fazla arttığına işaret ederek halka uyarılarda bulundu.
Venezuela'da daha önce 3 kentte Covid-19'un Brezilya'da görülen mutasyona uğramış türü tespit edilmişti.
Öte yandan Venezuela'da bugüne kadar 240 bin 714 kişi Covid-19'a yakalandı, 2 bin 708 kişi yaşamını yitirdi.
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