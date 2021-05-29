Venezuelalı gazeteci'den Erkam Yıldırım ve Petrol Bakanı iddiaları

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:04

Suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı videolarda Türkiye ve Venezuela arasındaki uyuşturucu ticareti yapıldığını öne sürdü. Peker'in uyuşturucu ticaretinde Erkam Yıldırım'a işaret etmesine eski Başbakan olan babası Binali Yıldırım'dan yanıt geldi. Yıldırım, oğlunun Venezuela'ya gittiğini kabul ederek koronavirüs test kiti götürdüğünü söylemişti.

'TÜRKİYE'DEN YARDIM GELDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM'

Deutsche Welle (DW) Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Venezuelalı gazeteci Roberto Deniz çarpıcı ifadeler kullandı. Venezuelalı gazeteci, "Pandemi başladığından beri Çin'den veya Rusya'dan sağlık malzemeleri geldiğinden Venezuela hükümeti bu konuda çok propaganda yapmıştı. Ama Türkiye'den yardım geldiğini hatırlamıyorum. Araştırma yapılırsa ortaya çıkar. İster Türkiye, ister Venezuela tarafında olsun bu konuda ifadeleri vardır" dedi. Gazeteci Deniz, Venezuela hükümeti ile güvenlik güçlerinin üst düzey kadrolarının Kolombiya ile olan uyuşturucu ticaretini görmezden geldiğini savundu.

ERKAM YILDIRIM İDDİALARI VE PETROL BAKANI ZİYARETLERİ

Deniz, Erkam Yıldırım'ın yardım getirdiğini hatırlamadığını ifade ederken ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığından aranan Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami hakkında, "Sadece bu dönemde 4-5 kez Türkiye'ye ziyarete gitmişti" dedi.

Venezuelalı gazeteci Roberto Deniz'ın açıklamaları şöyle: