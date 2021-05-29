Venezuelalı gazeteci'den Erkam Yıldırım ve Petrol Bakanı iddiaları

Sedat Peker'in işaret ettiği Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya geldiğini hatırlamadığını söyleyen Venezuelalı gazeteci Roberto Deniz, Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami hakkında, "Sadece bu dönemde 4-5 kez Türkiye'ye ziyarete gitmişti" dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:04
Venezuelalı gazeteci'den Erkam Yıldırım ve Petrol Bakanı iddiaları
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Suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı videolarda Türkiye ve Venezuela arasındaki uyuşturucu ticareti yapıldığını öne sürdü. Peker'in uyuşturucu ticaretinde Erkam Yıldırım'a işaret etmesine eski Başbakan olan babası Binali Yıldırım'dan yanıt geldi. Yıldırım, oğlunun Venezuela'ya gittiğini kabul ederek koronavirüs test kiti götürdüğünü söylemişti. 

'TÜRKİYE'DEN YARDIM GELDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM'

Deutsche Welle (DW) Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Venezuelalı gazeteci Roberto Deniz çarpıcı ifadeler kullandı. Venezuelalı gazeteci, "Pandemi başladığından beri Çin'den veya Rusya'dan sağlık malzemeleri geldiğinden Venezuela hükümeti bu konuda çok propaganda yapmıştı. Ama Türkiye'den yardım geldiğini hatırlamıyorum. Araştırma yapılırsa ortaya çıkar. İster Türkiye, ister Venezuela tarafında olsun bu konuda ifadeleri vardır" dedi. Gazeteci Deniz, Venezuela hükümeti ile güvenlik güçlerinin üst düzey kadrolarının Kolombiya ile olan uyuşturucu ticaretini görmezden geldiğini savundu.

ERKAM YILDIRIM İDDİALARI VE PETROL BAKANI ZİYARETLERİ

Deniz, Erkam Yıldırım'ın yardım getirdiğini hatırlamadığını ifade ederken ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığından aranan Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami hakkında, "Sadece bu dönemde 4-5 kez Türkiye'ye ziyarete gitmişti" dedi.

Venezuelalı gazeteci Roberto Deniz'ın açıklamaları şöyle:

"Bu konuda kamuoyuna malolmuş birçok bilgi ve belge var. Kolombiya'dan gelen uyuşturucuların uçak ve teknelerle Venezuela'dan çıkarak Karayip'teki adalara, oradan başka yerlere gittiğine dair belgeler var. İddialarda adı geçen eski Başbakan'ın oğluna (Erkam Yıldırım) ilişkin elimde bir belge yok. Ama bunun olmuş olma olasılığı çok yüksek. Çünkü buna benzer başka şeyler oldu. Zamanın ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı şimdi Petrol Bakanı olan Tareck El Aissami, bu hükümetin en güçlü bakanlarından. Kendisi ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığından aranıyor. El Aissami, Türkiye-Venezuela ittifakının kilit isimlerinden. Zannediyorum sadece bu dönemde 4-5 kez Türkiye'ye ziyarete gitmişti. Bu anlamda 'Olmuş olabilir' diyorum. Çünkü uyuşturucu kaçakçılığına izin veren ve bu işten çıkar sağladığı belirlenmiş isimler hâlâ hükümetimizde göreve devam etmekteler."


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