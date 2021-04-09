Venezüella'dan Covid-19 aşısı için hesapları açın çağrısı
Venezüella, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı satın alımı için İngiltere ve ABD'den dondurulan altın rezervlerinin ve hesaplarının serbest bırakılmasını talep etti.
Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Twitter hesabından ABD ve İngiltere’ye çağrıda bulundu. Arreaza, ülkesinin yurt dışında bloke edilen kaynaklarının açılmasını isteyerek, "Aşıların satın alınması için cezai yaptırımlar kalkmalı ve milyarlarca dolardan en az 300 milyon dolar serbest bırakılmalıdır. Daha önce de talep ettiğimiz halde ne ABD ne Birleşik Krallık isteğimize olumlu yanıt verdi" ifadelerini kullandı.
Nicolas Maduro hükümeti ve muhalefet, 21 Mart'ta Covid-19 aşısı satın alınması için anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.
Venezüella'nın İngiltere Merkez Bankası’ndaki altınlarının değerinin 930 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.
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