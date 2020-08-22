Venezüella’dan tarım ürünleri ithalatı kararına Abdüllatif Şener'den tepki: "Türk çiftçisi yine perişan oldu"

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 22:31

Türkiye, Venezüella’dan sıfır gümrükle tarım ürünleri ithalatı yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun birkaç gün önce ziyaret ettiği Venezüella’dan ithal edilebilecek ürünler arasında taze peynirden pirince, yulaftan ayçiçeği tohumuna kadar çok sayıda ürün var.Venezüella menşeili bazı tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı. Karara göre bu ülkeden “500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton diğer peynir, bin ton pirinç, 2 bin ton yulaf, 400 ton yerfıstığı, bin ton rep veya kolza tohumları, 5 bin ton ayçiçeği tohumu, 2 bin ton hint yağı tohumu, 2 bin ton susam tohumu, 2 bin ton aspir, 200 ton yağlı tohum, 1500 ton çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları” ithal edilebilecek.

İthalat kararına CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener sosyal medya üzerinden "Türk çiftçisi yine perişan oldu" diyerek tepki gösterdi.

Şener şunları söyledi:

"Bir Cumhurbaşkanı Kararıyla, Türk çiftçisi yine perişan oldu. Venezuela’dan binlerce ton peynir, pirinç, yulaf, yer fıstığı, ayçiçeği, susam, yağlı tohumlar gümrük vergisi ödemeden ithal edilecek. Bir ithalatçı kazanacak, milyonlarca üreticimiz perişan olacak! Hükümet bu işte!"