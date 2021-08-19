Venus Williams Amerika Açık’a özel davetiyeyle katılacak
Amerika Açık’ta iki kez şampiyonluğa ulaşan Venus Williams’ın bu yılki turnuvaya özel davetiyeyle katılacağı belirtildi.
30 Ağustos’ta başlayacak Amerika Açık’a Venus Williams’ın özel davetiye aldığı ifade edildi. Turnuvanın kura çekimine WTA sıralamasında ilk 104’te yer alan isimler katılırken, 112. basamakta yer alan Williams davetiye olmadan turnuvaya katılamayacaktı.
Venus Williams’a ek olarak Coco Vandeweghe’nin de Amerika Açık’a özel davetiyeyle katılacağı belirtildi. 29 yaşındaki rakete özel davetiyenin ABD Tenis Birliği tarafından verildiği ifade edildi.
ARKA ARKAYA İKİ ŞAMPİYONLUK
2006 yılında bu yana Amerika Açık’ı kaçırmayan Venus Williams, 2000 ve 2001'de şampiyonluğa ulaşmıştı.
FEDERER KATILMAYACAK
Erkekler dünya 4 numarası Rafael Nadal, geçtiğimiz hafta sonu başlayan Cincinnati Masters’tan ayağındaki sakatlık sebebiyle çekildiğini açıklamıştı ancak Amerika Açık’a katılıp katılmayacağını dair bir yorum yapmamıştı.
Roger Federer ise dizinden ameliyat olacağı için Amerika Açık'tan çekildiğini belirtmişti.
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