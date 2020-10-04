Venüs'te keşfedilen muhtemel yaşam belirtisi 42 yıldır biliniyor mu?

04 Ekim 2020 Pazar, 17:09

Gezegende fosfin bulunduğuna yönelik haberler yayılmaya başladığında bir grup araştırmacı, 1978’de Venüs’e gönderilen Pioneer 13 isimli uzay aracının verilerinde bu kimyasal gazla ilgili bir iz olup olmadığını merak etti.

O dönemde görevi yürüten bilim insanları, fosfinden veya diğer fosfor bazlı bileşiklerden hiç bahsetmemişti. Ancak bu araştırma ekibi, veriler üzerinde yeniden çalıştı ve fosfor bileşikleriyle fosfin varlığına işaret edebilecek bulgulara ulaştı.

NASA’nın biyo-kimya uzmanlarından Rakesh Mogul’ün liderlik ettiği ekip, konuyla ilgili şu ifadeleri yazdı:

Fosfor bileşiklerinin kanıtlarını aramak için Pioneer 13 Nötr Kütle Spektrometresi’nden (LNMS) elde edilen verileri yeniden inceledik. LNMS, Venüs bulutlarındaki farklı irtifalarda nötr gaz kütleleri bulmuştu.

LNMS verilerinin gezegende fosfin varlığını desteklediğini bulduk ama bu fosfinin kökenleri hala bilinmiyor.

BGR’nin aktardığına göre arXiv’de yayımlanan ve hakem onayından geçmeyi bekleyen araştırma, Pioneer 13’ün yaklaşık 40 yıl önce fosfin varlığını keşfettiği ve bunun fark edilmediğini düşündürdü.

Bu da NASA’nın yıllar boyunca yürüttüğü diğer tarihi görevlerde ne gibi değerli bilgiler saklandığı sorusunu akla getirdi.

Kaynak: Independent Türkçe