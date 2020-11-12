Vergi yapılandırmasında yapılması gerekenler

12 Kasım 2020 Perşembe, 15:37

PEŞİN ÖDEMEDE İŞLEYEN FAİZLER SİLİNECEK



Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakcı, yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar vakti olduğunu belirterek, "Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek." ifadelerini kullandı.

MECLİS GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ



TÜSİAV'dan yapılan açıklamaya göre, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakcı, kamuoyu tarafından merakla beklenen, kesinleşmiş kamu borçlarının yeniden yapılandırılması ve varlık barışına ilişkin kanun teklifinin Meclis'te kabul edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Metnin yasalaşması ve yürürlüğe girmesi Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına müteakip gerçekleşecek. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin yapıldığı dönemden itibaren tüm kesimler tarafından ilgi ile beklenen matrah artırımı, kasa ve stok affı gibi düzenlemeler teklife eklenmedi. Daha önceki yasal düzenlemeler ile 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi. Verilen önergeyle, Cumhurbaşkanı'na verilmesi öngörülen, kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirebilmesine ve tekrar kanuni seviyesine getirebilmesine ilişkin yetki maddesi de metninden çıkarıldı. Bu açıdan bakıldığında sadece bir borç yapılandırması ve varlık barışı olarak yasalaşan metin, pandemi döneminde yaşanan olumsuzlukların mükellefler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi ne derece azaltacak, bunu zaman içerisinde gözlemleyeceğiz."

İLK TAKSİT OCAK 2021'DE

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar vakti olduğunu bildiren Kumdakcı, "Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. Faiz yerine Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutardan da yüzde 90 indirim yapılacak. İlk taksit ödemesi Ocak 2021'de. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca, il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek." ifadelerini kullandı.

Kumdakcı, TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin de yapılandırmaya dahil olacağını kaydetti.