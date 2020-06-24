Vergide yeni cinlik

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Memurun aldığı maaş, gelir vergisi nedeniyle yıl içinde düşerken, hükümet çıkardığı yeni bir tebliğ ile kamu çalışanlarından daha fazla vergi alınmasının önünü açtı. Sendikalar, tebliğdeki düzenlemenin iptali için Danıştay’da dava açtı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 Mayıs’ta Gelir Vergisi Genel Tebliği’ni yayımladı. Tebliğin “Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Tek İşveren Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı maddesine göre, genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin, yıl içerisinde bu kapsamdaki diğer kurum kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda elde ettikleri ücretler, tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecek. Personelin elde ettiği ücret gelirlerinin toplamı vergilendirilirken, kümülatif matrah esas alınacak.

Maaş, ek ders, fazla çalışma ücretleri, eğitim yılına hazırlık ödeneği ile doğum, ölüm, ödül, ikramiye gibi ödemeler diğer kurum ve kuruluşlardan alınmış olsa bile, ayrı ayrı değil birlikte vergilendirilecek. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen ile Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen tebliğdeki maddelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. Dava dilekçesinde, tebliğin yasaya açıkça aykırı olduğuna dikkat çekildi.

AYRI AYRI OLMALI

Sendikalar yasaya göre bu gelirlerin ayrı ayrı vergilendirilmesi gerektiği görüşünde. Fazla çalışma ücreti alınan durumda maaş ile çalışma ücretinin ayrı ayrı vergilendirilmesi gerekirken, birleştirilerek vergilendirilmesinin vergi matrahının artmasına neden olacağı belirtiliyor. Bu durumda zaten yıl içinde bir üst dilime girdiği için daha fazla gelir vergisi ödeyen memur, bir de bu değişiklik nedeniyle ayrıca daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak.

Dava dilekçesinde, bu konuda Trabzon Vergi Mahkemesi’nin örnek bir kararı hatırlatıldı. Buna göre mahkeme maaş ödemesi ile fazla çalışma ücretinin ayrı ayrı vergilendirilmesi gerekirken birleştirilerek vergilendirilmesini hukuka aykırı bulmuş ve fazla kesilen gelir vergisinin yasal faizi ile birlikte memura ödenmesine karar vermişti. Bu karar da Danıştay 9. Dairesi tarafından da onanmış, idarenin karar düzeltme başvurusunun reddi ile kesinleşmişti.

Sendikalar bu kararın hemen ardından tebliğin çıkarıldığına işaret ederken dilekçede, “İdarenin fazla hesapladığı gelir vergilerinin faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi yönünde verilen yargı kararlarının çoğalmasını takiben böyle bir düzenleme yapılmış olması da idarenin hakkaniyete aykırı ve iyi niyetten uzak bir tutumla hareket ettiğinin açık göstergesidir” denildi.