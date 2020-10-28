Veri madenciliği nedir?

28 Ekim 2020 Çarşamba, 16:39

Veri madenciliği, bir kişi hakkında internette gezinme, alışveriş yapma, konum verileri ve çok daha fazlasına dayalı olarak değerli bilgileri ortaya çıkarma türüdür.

Veri madenciliği şirketleri bu bilgileri kaydolduğunuz e-posta listelerini, Facebook beğenilerinizi, Google arama geçmişinizi ve bir düzine başka kaynağı kullanarak toplar.

ŞİRKETLER NEDEN VERİ MADENCİLİĞİ YAPAR?

Veri madenciliği aynı zamanda veri keşfi veya bilgi keşfi olarak da adlandırılabilir.

Şirketler, hedefli pazarlama kampanyaları oluşturmak için kişisel beğenileri ve ilgi alanlarını araştırırlar. Kişisel bilgileriniz şirketler için inanılmaz derecede değerlidir çünkü satın alma kararlarınızı etkilemek için kullanılabilir; örneğin, Facebook’ta gördüğünüz reklamları düşünün. Belki de Google’da köpek maması seçenekleri ararsınız ve birdenbire size o tür köpek maması satmaya çalışan reklamlarla bombardımana tutulursunuz. Bu, tarayıcınızdaki çerezler aracılığıyla alt düzey veri madenciliğinin sonucudur.

Veri madenciliğinin daha karmaşık, derinlemesine bir versiyonu, kredi kartı teklifleriniz şeklinde gelir. Belki bir arkadaşınızla yaptığınız konuşma klasik arabalara olan ilginizi artırdı ve bölgenizdeki uygun fiyatlı, klasik arabaları aramak için biraz zaman ayırdınız. Birkaç hafta sonra, kredi kartı şirketinizden postayla bir teklif alırsınız. Sihir gibi, baktığınız o klasik otomobili satın almanız için neredeyse tam ihtiyacınız olan miktar için bir otomobil kredisi için önceden onaylandınız.

VERİ MADENCİLİĞİ ŞİRKETLERİ KİŞİSEL VERİLERİ NASIL TOPLAR?

Bir ödül programına kaydolmadan önce iki kez düşünün – bu, hakkınızda daha fazla bilgi almak için bir hile olabilir. Örneğin, yerel marketinizin ödül programına katılırsanız, yaptığınız her satın alma günlüğe kaydedilir ve şirket bunu, müşteri satın alımlarında büyük veri kümelerini analiz etmek için kullanabilir. Şirketler, özel günlerde (Yılbaşı, milli bayramlar ya da dini bayramlar vb.) alınan ürünleri hızlıca kontrol eder ve bilirler. Bu yüzden de o ürünleri ön planda tutarak sürekli müşterilerine gösterirler.

Kişisel bilgileriniz de oldukça değerlidir. Sosyal medyada bir şeyi beğendiğinizde, bir gönderi paylaştığınızda veya bir posta listesine katıldığınızda, bu bilgiler günlüğe kaydedilir. Beğenileriniz ve ilgi alanlarınız, şirketlerin potansiyel müşterileri kategorize etmek için kullandığı bir “pazarlama profili” oluşturmak için kullanılır. Yürüyüş ve kano ile ilgilenen 25-30 yaşları arasında bir erkekseniz, açık hava odaklı şirketlerden çok sayıda reklam görmeniz oldukça mümkün.

Posta listeleri ve kişisel bilgiler emtia gibi alınıp satılır. İnsanlar profiller oluşturur ve endişelenmeden hayatlarını özgürce paylaşırlar, ancak bu bilgiler daha sonra bunları listelere ve veritabanlarına derleyen şirketlere satılır ve daha sonra da daha büyük şirketlere satılır.

İnternet siteleri ve sosyal medya, ziyaret ettiğiniz web sitelerini ve ilgilendiğiniz türden şeyleri görüntülemek için tanımlama bilgileri ve izleme yazılımı kullanırlar.

VERİLERİN İZLENMESİ ÖNLENEBİLİR Mİ?

Veri madenciliğinin çoğu, sosyal medya profilleri ve izleme çerezleri aracılığıyla gelir. İnternet sitesinin sizi izleme yeteneklerini sınırlayan bazı tarayıcılar vardır, ancak aynı şeyi başarabilen üçüncü taraf yazılımları da indirebilirsiniz. Veri madenciliği araçları o kadar karmaşıktır ki, tamamen kaçınmak neredeyse imkansızdır, ancak maruz kalmanızı sınırlamak için atabileceğiniz adımlar var.

Hangi posta listelerine kaydolduğunuza dikkat edin. Bir ödül programına katılmanız teklif edilirse, sunduğu avantajlar ne olursa olsun, muhtemelen bilgilerinizi takip edeceğini bilin. Kasıtlı ve odaklanmış çaba, kişisel verilerinizin şirketler tarafından ele geçirilmesini önlemenize yardımcı olabilir.

Kaynak: lorentlabs.com