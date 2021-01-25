Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' tablosunun 10 milyar piksellik bir panoraması ortaya çıkarıldı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 10:09

Hirox Europe’dan Emilien Leonhardt ve Vincent Sabatier’in liderliğinde yürütülen projede, Hirox 3D dijital mikroskobu kullanılarak insanların resmi piksel ayrıntısı başına 4.4 mikronda görmesini sağlayan çözünürlükte bir görüntü oluşturuldu. Bununla birlikte sanat eserinin yüzeyine yakınlaşılmış ve 700 kata kadar büyütülmüş bir görüntü kaydedilmiş oldu.

Artfulliving'in aktardığına göre, daha sonra ekip 140x’de yakın çekimler yaparak bu ayrıntıların 3D olarak taranmasını sağladılar. Yapıtın yüzey durumunu değerlendiren proje, hakkında bilinmeyen diğer keşifleri gün ışığına çıkardı. Mauritshuis müze müdürü Abbie Vandivere "Kızın başörtüsünde bu kadar yüksek kaliteli lacivert verme makinesi kullanılması şaşırtıcı. Bu mavi pigment 17. yüzyılda altından daha değerliydi" dedi.

Vermeer’in “İnci Küpeli Kız” tablosunu bir de bu şekilde deneyimlemek istiyorsanız buradan inceleyebilirsiniz: