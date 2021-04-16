Verstappen ve Leclerc ikinci antrenmanı tamamlayamadı
Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Emilia Romagna GP'de ikinci antrenmanda Verstappen ve Leclerc seansı tamamlayamazken en hızlı isim yine Valtteri Bottas oldu.
Günün ikinci antrenmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, seansı tamamlayamadı. Hollandalı pilotun aracındaki aktarma organlarında sorun olmuş olabileceği ifade edilirken gerçek sorunun yapılacak çalışma sonrasında netlik kazanacağı kaydedildi. Verstappen telsiz konuşmasında, “Sanırım arkada bir şeyler koptu.” ifadelerini kullandı. Red Bull, her iki antrenmanda da bir pilotunda sorun yaşamış oldu.
LECLERC KAZA YAPTI
Ferrari pilotu Charles Leclerc, seansın son dakikalarında virajı alamayarak kaza yaptı ve bariyerlere çarptı. Monakolu sürücü kaza sonrasında durumunun iyi olduğunu söyledi.
MERCEDES HIZLANDI
İkinci antrenmanda Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ilk antrenmanda elde ettikleri dereceleri geliştirdi. Hamilton ilk antrenmana göre takım arkadaşıyla arasındaki farkı azaltırken ikinci seansı Bottas’ın sadece 0.010 saniye arkasında tamamladı.
MAZEPİN’DE SORUN DEVAM EDİYOR
Haas’ın çaylak pilotu Nikita Mazepin’in ilk antrenmanda yaşadığı sorunlar ikinci antrenmanda da devam etti. Çaylak pilot, aracından sesler geldiğini ve bunun sebebini bilmediğini söylerken tekerleklerinin yolu tutmadığını belirtti. Takımdan yapılan açıklamada, Mazepin’in vites kutusunun değiştiği kaydedildi.
İkinci antrenman seansı sonunda sıralama ise şöyle:
1. Valtteri Bottas 1.15.551
2. Lewis Hamilton (+0.010)
3. Pierre Gasly (+0.078)
4. Carlos Sainz (+0.283)
5. Charles Leclerc (+0.820)
6. Sergio Perez (+0.860)
7. Yuki Tsunoda (+0.868)
8. Lando Norris (+0.934)
9. Antonio Giovinazzi (+0.962)
10.Lance Stroll (+1.186)
Video Haberler
- Polisi zora sokan 128 milyar dolar sorusu
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- 128 nerede? pankartına da para cezası kesildi
- AKP'li isimden canlı yayında olay itiraf
- Erdoğan: Ne tatlı sürpriz ya
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
- İranlı mimar kadın, eşi tarafından öldüresiye darbedildi
En Çok Okunan Haberler
- TBMM'den geçti: Büyük zam kararı
- Soruya verdiği yanıt için soruşturma başlatıldı
- AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
- Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
- Mahir Ünal'ın apar topar sildi!
- Emekli amirallere ikinci operasyon
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Canlı yayında atışma! Çavuşoğlu'ndan Dendias'a tepki
- Haluk Levent, Erkan Oğur hakkında konuştu
- Erdoğan'dan KKTC'ye: Tavır değişti, değişti!