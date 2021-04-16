Verstappen ve Leclerc ikinci antrenmanı tamamlayamadı

16 Nisan 2021 Cuma, 16:45

Günün ikinci antrenmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, seansı tamamlayamadı. Hollandalı pilotun aracındaki aktarma organlarında sorun olmuş olabileceği ifade edilirken gerçek sorunun yapılacak çalışma sonrasında netlik kazanacağı kaydedildi. Verstappen telsiz konuşmasında, “Sanırım arkada bir şeyler koptu.” ifadelerini kullandı. Red Bull, her iki antrenmanda da bir pilotunda sorun yaşamış oldu.

LECLERC KAZA YAPTI

Ferrari pilotu Charles Leclerc, seansın son dakikalarında virajı alamayarak kaza yaptı ve bariyerlere çarptı. Monakolu sürücü kaza sonrasında durumunun iyi olduğunu söyledi.

MERCEDES HIZLANDI

İkinci antrenmanda Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ilk antrenmanda elde ettikleri dereceleri geliştirdi. Hamilton ilk antrenmana göre takım arkadaşıyla arasındaki farkı azaltırken ikinci seansı Bottas’ın sadece 0.010 saniye arkasında tamamladı.

MAZEPİN’DE SORUN DEVAM EDİYOR

Haas’ın çaylak pilotu Nikita Mazepin’in ilk antrenmanda yaşadığı sorunlar ikinci antrenmanda da devam etti. Çaylak pilot, aracından sesler geldiğini ve bunun sebebini bilmediğini söylerken tekerleklerinin yolu tutmadığını belirtti. Takımdan yapılan açıklamada, Mazepin’in vites kutusunun değiştiği kaydedildi.

İkinci antrenman seansı sonunda sıralama ise şöyle:

1. Valtteri Bottas 1.15.551

2. Lewis Hamilton (+0.010)

3. Pierre Gasly (+0.078)

4. Carlos Sainz (+0.283)

5. Charles Leclerc (+0.820)

6. Sergio Perez (+0.860)

7. Yuki Tsunoda (+0.868)

8. Lando Norris (+0.934)

9. Antonio Giovinazzi (+0.962)

10.Lance Stroll (+1.186)