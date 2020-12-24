Veysel Filiz'in fotoğraf albümünden dikkat çeken isimler çıktı
Eski diplomat Veysel Filiz, ailesiyle yurtdışına çıkarken otomobilinde 100 kilogram eroinle yakalanmıştı. Filiz’in AKP’li üst düzey Yozgatlı hemşehrileriyle yan yana fotoğrafları ortaya çıktı. Filiz'in, resmi görevli olduğu dönemlerde eski Adalet Bakanı, hemşehrisi Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile fotoğraflar çektirdiği görüldü.
Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi (EMİSCO) Sözcüsü, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı, eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz'in otomobilinde yaklaşık 100 kilo eroin maddesi bulundu.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ailesiyle birlikte yurtdışına çıkış yapmak isteyen Veysel Filiz'in otomobilinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Filiz'in otomobili gümrükte ince aramaya tabi tutuldu. Aracın gizli bölmesinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Auro olan 100 kilo eroin ele geçirildi.
FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde Basın Müşavirliği görevinde bulunan ve Yozgatlı siyasetçi ve bürokratlara yakınlığıyla bilinen Veysel Filiz'e ilişkin dikkat çeken fotoğraflar ortaya çıktı.
Filiz'in, resmi görevli olduğu dönemlerde eski Adalet Bakanı, hemşehrisi Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile fotoğraflar çektirdiği görüldü.
Filiz'in, sık sık Yozgat Valisini ziyaret ettiği ve AKP'li Yozgat Milletvekilleriyle de fotoğraflar çektirdiği fark edildi.
Kaynak: OdaTv
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