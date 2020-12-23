Vezir Gambiti!
Walter Tevis’in Vezir Gambiti’si, feminizme, satranca, bağımlıklara dair hem bir yetişkinliğe adım romanı hem bir gerilim hikâyesi hem de bir spor macerası. Yazar zekâ dolu ve usta işi bir oyunu tek bir cinsiyete sıkıştırmaya çalışanları ezip geçerken dâhi bir kadının en az yaptığı hamleler kadar girift iç dünyasını sıkı bir serüvenle anlatıyor.
Sekiz yaşında ve hayatta yapayalnız kalmış Beth Harmon diğerleri arasında göze batmayan, sıradan bir çocuktu, ta ki ilk gördüğü andan itibaren aklını çelen bu garip oyunla tanışana kadar.
Bu altmış dört karelik tahta üzerinde bambaşka bir gelecekle karşılaşan Beth adım adım, her hamlesinde didinip çabalayarak kadınlara kapalı satranç çevresinin zirvesini hedefliyor. Her oyunda rakibinin yanı sıra koca bir geleneğe karşı da hamle yapıyor. Durumu tartıyor, geleceği öngörüyor, rakibinin aklını okumaya çalışıyor ve taşları yerinden oynatıyor.
Satrancın siyah beyaz dünyasında zirve dâhilere her zaman açık olsa da gerçekte işler bundan biraz farklı işliyor. Walter Tevis, Vezir Gambiti’nde zekâ dolu ve usta işi bir oyunu tek bir cinsiyete sıkıştırmaya çalışanları ezip geçerken dâhi bir kadının en az yaptığı hamleler kadar girift iç dünyasını sıkı bir serüvenle anlatıyor.
Vezir Gambiti / Walter Tevis / Çev.: Kerem Sanatel / İthaki Yay. / 336 s.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- Bankada parası olanlar dikkat! Oranlar değişti
- 'Pandemiden sonra hedonizm salgını yaşanacak'
- 570 yıllık gelenekte Sofuoğlu zihniyeti!
- Erdoğan'dan Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Prof. Dr.Orhan Kural Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
Video Haberler
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
- Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada
- Ölüm getiren korkunç iş kazası
- Çanakkale'de tüyler ürperten olay
- Polis ekipleri, “şalterli kaçış” ile şoke oldu
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- Bankada parası olanlar dikkat! Oranlar değişti
- 'Pandemiden sonra hedonizm salgını yaşanacak'
- 570 yıllık gelenekte Sofuoğlu zihniyeti!
- Erdoğan'dan Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Prof. Dr.Orhan Kural Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması