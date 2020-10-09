Victoria Beckham, Meghan Markle'a tavsiyede bulundu: Eleştirilere kapalı ol
ABD'ye yerleştikten sonra haklarında yazılan kitaplar ve yeni proje iddialarıyla gündeme gelen Meghan Markle, bugünlerden en büyük desteği Victoria Beckham ve David Beckham'dan görüyor. İşte 46 yaşındaki moda tasarımcısının Meghan Markle'e verdiği tavsiyeler.
Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'ne katıldığı ilk günden, görevlerini bırakmasına ve ABD'ye yerleşmesine kadar artarak devam eden eleştiriler karşısında en büyük destekçisinin David Beckham'ın eşi Victoria Beckham olduğu iddia edildi.
The Sun'ın konuyla ilgili kişilere dayandırdığı haberinde, "Victoria, Meghan'ı eleştirilere kapalı olmaya, sadece sevdiklerinin görebileceği tarafı göstererek özgünlüğünü kanıtlamaya çağırdı" denildi.
Haberde Beckham'lardan da bahsedilirken, "Victoria ve David, yeni bir ülkeye taşınmanın ne kadar farklı olduğunu ve Harry'nin hiç şüphesiz karşı karşıya kalacağı tüm belirsizlikleri ve endişeleri biliyor" ifadesine yer verildi.
Bu arada Victoria ve eşi David, Kraliyet Ailesi'ne olan yakınlıklarıyla biliniyor.
Her ne kadar artık İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi olmasalar da Prens Harry ve Meghan Markle, hala eskisi gibi dünya gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Prens Harry ve Meghan Markle, sık sık sosyal sorumluluk projelerinde görev üstleniyor. Corona virüs pandemisi nedeniyle kalabalıklara karışmasalar da internet üzerinden birçok etkinliğe konuk oluyor ve kamera karşısına geçiyorlar.
Kaynak: NTV
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