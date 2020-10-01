Vida'dan Beşiktaş'ın golcü transferine 'taş' iddiası

01 Ekim 2020 Perşembe, 11:54

Hırvatistan gazetesi Dnevo’da çıkan habere göre Beşiktaş’ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Beşiktaş’ın transfer görüşmelerinde bulunduğu vatandaşı Kalinic’e Beşiktaş’a gelmemesi için uyarıda bulundu.

Beşiktaş bir süredir İspanyol ekibi Atletico Madrid ile Kalinic’in transferi için görüşmeler yapıyordu. Kalinic’invatandaşı Domagoj Vida’dan Beşiktaş ile ilgili bilgiler aldığı, Hırvat stoperin ise golcü oyuncuyu mali sıkıntılar sebebiyle uyardığı öne sürüldü.

VİDA, KALİNİC’İ MALİ ŞARTLAR SEBEBİYLE UYARDI İDDİASI

Dnevno gazetesinin haberine göre; Domagoj Vida ile Kalinicarasında geçen konuşma sonrası hücum oyuncusunun şartlarını değiştirdiği ve transferin bu sebeple kapandığı belirtildi.