Vietnam’da Covid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Vietnam’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

DHA
31 Temmuz 2020 Cuma, 11:34
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Vietnam’ın yerel medyasında ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölümün gerçekleştiği bildirildi. Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 509 vaka bildiren Vietnam’da ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.


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