Vietnam’da koronavirüsten üçüncü ölüm

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:37

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle dün ilk ölümün gerçekleştiği Vietnam’da iki kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada virüsten ölen son iki kişinin yaşlarını 68 ve 61 olarak belirtirken kronik hastalıkları olduğunu da ifade etti.

Ülke genelinde son 24 saattte 12 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 558’e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar Covid-19 tespit edilen 373 kişi iyileşti. Vietnam'da 100 günün ardından 25 Temmuz'da yurt içi kaynaklı ilk Covid-19 vakasına rastlandığı kaydedilmişti. Vietnam'ın en büyük üçüncü şehri Da Nang'da bir hastanede 15 Covid-19 vakasına rastlanmasının ardından kent genelinde iki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

