Vigo'dan Barcelona'ya ağır darbe

27 Haziran 2020 Cumartesi, 20:13

İspanya La Liga’nın 32’nci haftasında Okay Yokuşlu’nun formasını giydiği Celta Vigo, sahasında Barcelona ile 2-2 berabere kaldı.

La Liga’nın 32’nci haftasında şampiyonluk yarışı veren Barcelona, deplasmanda Celta Vigo’ya konuk oldu. Estadio de Balaidos’te oynanan karşılaşmada Barcelona 20’nci dakikada Luis Suarez’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 50’nci dakikada Celta Vigo, eşitliği yakaladı. Milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun asistinde Feder Smolov topu ağlarla buluşturdu:1-1. 67’nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Luis Suarez takımını öne geçirse de karşılaşmada son sözü Iago Aspas söyledi. İspanyol yıldız, 88’inci dakikada attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp, takımının attığı ilk golde asist yapan Okay Yokuşlu, 60’ncı dakikada yerini Rafinha’ya bıraktı.