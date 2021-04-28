Vikinglerin kıyametten kurtulmak için yaptığı taş tekne ortaya çıktı
Yapılan çalışmalar, Vikinglerin, İskandinav mitolojisinde Ragnarök denen kıyametten kurtulmak için bir kayalardan tekne şeklinde bir yapı inşa ettiğini gösterdi. Ayrıca, teknenin yakınında Türkiye'nin doğusundan gelen orpiment adlı bir mineralin kalıntıları da bulundu.
Arkeologlar, Vikinglerin, İskandinav mitolojisinde Ragnarök
denen kıyametten kurtulmak için bir mağarada yaptığı eserin kalıntılarını
keşfetti.
Ragnarök hikayesine göre Surtr adlı bir dev dünyayı yok
etmek için çabalıyor. Bereket tanrısı Freyr ise bunu durdurmak için mücadele
etse de ölüyor. Bunun ardından Surtr, Ragnarök savaşında zafere ulaşıyor ve
dünyayı alevler yutuyor.
Vikinglerin "Surtr mağarası" dediği yer yaklaşık bin 100 yıl önce patlayan bir yanardağın yakınında.
Yapılan çalışmalar, Vikinglerin lav soğuduktan sonra
mağaraya girdiğini ve kayalardan tekne şeklinde bir yapı inşa ettiğini
gösterdi.
Yapının içinde 120 metre boyunca koyun, keçi, sığır, at ve
domuz gibi hayvanlara ait kemiklerin kurban etme niyetiyle yakıldığı tespit
edildi. Bu davranışın, Ragnarök'ü durdurmak için sergilendiği düşünülüyor.
Zira araştırma ekibi, yanardağ patlamasının Vikinglerin
hayatını kötü etkilediğini ve halkın büyük zorluklarla karşılaştığını kaydetti.
TÜRKİYE’DEN GELEN MİNERAL
Öte yandan mağarada Ortadoğu'dan gelen eserler bulundu.
Araştırma ekibini yöneten Brown Üniversitesi Haffenreffer Antropoloji
Müzesi'nin müdür yardımcısı Kevin Smith "Arkeologlar yapının çevresinde
üçü Irak'tan gelen 63 boncuk keşfetti" dedi.
Ekip ayrıca, teknenin yakınında Türkiye'nin doğusundan gelen
orpiment adlı bir mineralin kalıntılarını buldu. Bu mineral o dönemde eşyaları
süslemek için kullanılıyordu. Ancak İskandinavya'da çok az örneği bulunuyor.
Smith "Onu bu mağaranın içinde bulmak bizi şoke etti" ifadelerini
kullandı.
Söz konusu eserlerin İzlanda'ya ticari faaliyetle sonucunda
geldiği düşünülüyor. Araştırma ekibinin aklında, bunların mağaraya neden bırakıldığı
konusundaysa iki ihtimal var.
Bunlardan biri, Vikinglerin Surtr'u sakinleştirmek için
eşyaları koyması. Zira bunu yaparak korkutucu devin dünyayı yok etmekten
vazgeçeceğinin düşünülebileceği belirtildi.
Diğer ihtimalse eserlerin Surtr'la savaşan bereket tanrısı
Freyr'i güçlendirmek için yerleştirilmesi. Smith, bulunan hayvan kemiklerinin
de bu fikri desteklediğini kaydetti.
Araştırma hakemli bilim dergisi Journal of Archaeological Science'ta yayımlandı.
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