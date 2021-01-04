Vikings: Karakterlerin isimleri ne anlama geliyor?
History Channel'da yayımlanan Vikings dizisinin her bir karakterine verilen isimlerin farklı anlamları var ve bazı durumlarda bu isimler karakterlerin kişilikleriyle çelişki içinde olabiliyor.
Dizinin en öne çıkan karakteri Ragnar Lothbrok'un ismi iki farklı İskandinav unsurundan oluşan Germanik bir isim. "Danışman" anlamına gelen "ragin-" ve "ordu" anlamına gelen "hari". İsim "savaşçı" ya da "yargı" anlamını taşıyor ve "yargı" anlamı İskandinav mitolojisinde dünyanın sonuna işaret eden Ragnarök'le bir bağlantı taşıyor. İsmin Almanca "Rainer", Fransızca "Rainier" ve İtalyanca "Ranieri" gibi farklı versiyonları da bulunuyor.
Screen Rant'in haberine göre Ragnar'ın kardeşi ve Lagertha'nın ilk sevgilisi olan Rollo'nun isminin Alman "Hrolf" isminin farklılaşmış bir versiyonu olduğu düşünülüyor. İsim "hrod" (şöhret) ve "wulf" (kurt) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş.
Kattegat'ın en becerikli gemicilerinden biri olan Ragnar'ın yakın arkadaşı Floki'nin ismininse İskandinav tanrısı Loki'nin isminden geldiği düşünülüyor. Fakat İzlanda'ya yelken açan ilk Viking olması ve hayatının başarılarla dolu olması nedeniyle ismin zamanla "kahraman Viking" anlamı kazandığına da işaret ediliyor.
Ragnar ve Lagertha'nın oğlu Björn'ün ismiyse İskandinav kökenli ve "ayı" anlamına geliyor. Fince "Nalle" ismi "oyuncak ayı" anlamına geliyor ve "Björn" isimli kişiler için kullanılan bir sevgi sözcüğü.
Dizinin en popüler karakterlerinden biri haline gelen Ivar'ın ismiyse farklı etimolojik kökenlere sahip olabileceğinden farklı anlamlara gelebilir. Örneğin ismin ilk kızmı "yr" ve "-arr" (savaşçı anlamındaki "hari"nin bir türevi) köklerinden oluşmuş olabilir. Ancak "geir" (mızrak) ya da "var" (koruyucu) anlamlarını da taşıyor olabilir.
Ragnar'ın bir diğer oğlu Ubbe'nin ismininse Ulfr, Wolfhard ve Urbanus'un kısaltılmış hali olduğu düşünülüyor. Ubbe'nin ne anlama geldiği tam olarak bilinmese de Rollo'nun ismine benzer biçimde kurt anlamı taşıyor olabileceği ihtimallerden bir tanesi.
Her ne kadar karakteriyle pek uyuşuyormuş gibi görünmese de Ragnar ve Aslaug'un ikinci oğlu olan Hvitserk'in isminin de beyaz gömlek anlamına gelen "Hvítserkr"ten geliyor olabileceği düşünülüyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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