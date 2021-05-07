Villarreal Arsenal'i eleyerek finale yükseldi

İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal, İngiliz devi Arsenal'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi finaline adını yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 00:04
Villarreal Arsenal'i eleyerek finale yükseldi
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UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal'i evinde 2-1 mağlup eden Villarreal Emirates'teki sessiz gecede 0-0'lık skorla finale yürüdü.

Tarihinde ilk kez finale çıkan Villarreal'in hocası Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. kez final oynayacak. 

Villarreal finalde bir başka İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak. 


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