Villarreal-Sivasspor maçında 7. gol geldi
UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Villarreal ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Villarreal ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
13. dakikada Chukwueze’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa’nın sektirdiği topu Take Kubo filelere gönderdi. 1-0
20. dakikada Kubo’nun ara pasında topla buluşan Bacca’nın ceza sahasına girer girmez şutunda top ağlarla buluştu. 2-0
26. dakikada sağ kanattan Faycal Fajr’ın ortasında penaltı noktası üzerinde Yatabare’nin kafa vuruşunda kaleci Rulli köşeye giden topu son anda kornere çeldi.
33. dakikada Yatabare’nin savunmanın arkasına attığı topla buluşan Kayode, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
35. dakikada Robin Yalçın ceza sahası içinde Bacca’yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada penaltı atışını kullanan Bacca’nın şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi.
43. dakikada Robin Yalçın’ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Yatabare kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-2.
57. dakikda Foyth Vİllareal'i öne geçidi. 64'de Gradel skoru dengeledi.: 3-3.
74. dakikada Alcak Viallarel'i bir kez daha öne geçirdi: 4-3.
Stat: El Madrigal
Hakemler: Serhiy Boiko xx, Semen Shlonchak xx, Viktor Matyash xx
Villarreal: Rulli x, Raul Albiol x, Ruben Pena x, Juan Foyth x, Jaume Costa xx, Alex Baena xx, Manuel Trigueros x, Coquelin x, Kubo xx, Chukwueze xx, Bacca xx
Yedekler: Asenjo, Gaspar, Torres, Pedraza, Santos, Raba, Gomez, Iborra, Alcacer, Fer Nino
Teknik Direktör: Unai Emery
Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Robin Yalçın xx, Camara xx, Caner Osmanpaşa xx, Max Gradel xx, Hakan Arslan xx, Isaac xx, Fayçal Fajr xxx, Yatabare xxx, Kayode xxx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Claudemir, Yasin Öztekin, Jorge Felix, Eren Şahin, Kone
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Kubo (dk. 13), Bacca (dk. 20) (Villarreal), Kayode (dk. 33), Yatabare (dk. 43) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor)
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