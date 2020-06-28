Visca'nın hayatındaki ilk kırmızısı!
Visca maç içinde agresif tavırlarını sürdürünce 85. dakikada çift sarı karttan oyun dışı kaldı, Visca'nın profesyonel hayaktındaki ilk sarı kartını gördüğü söylendi,
Başakşehirli futbolcu Edin Visca, aldığı darbe sonrası pozisyona yakın olan hakem Ali Palabıyık’a "Hocam bak!" diyerek tepki gösterdi. Süper Lig’de oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesinin 27. dakikasında Başakşehirli futbolcu Edin Visca, aldığı darbe sonrasında yerde kalırken pozisyona yakın olan hakem Ali Palabıyık’a tepki gösterdi. Palabıyık’a "Hocam bak" diye bağırarak ayağını gösterdi. Visca’yı verdiği tepkiden dolayı hakem Ali Palabıyık uyardı.
Visca maç içinde agresif tavırlarını sürdürünce 85. dakikada çift sarı karttan oyun dışı kaldı, Visca'nın profesyonel hayaktındaki ilk sarı kartını gördüğü söylendi,
Video Haberler
- 'Siyasi Partiler Kanunu’na kadın kotası eklenmeli'
- CNN Türk muhabiri 'eşek' esprilerine isyan etti
- Şaşkına çevirdi! Kırmızı ışıkta böyle görüntülendi
- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı
- Yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!
- Survivor'a rakip çıktı! İzlenme rekoru kırdı