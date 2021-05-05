Erdoğan ve Putin, Sputnik V aşısını görüştü

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin telefon görüşmesinde, Kovid-19’la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı.

Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19 ile mücadele ve bölgesel konular ele alındı" denildi.



