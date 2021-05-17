Visitİzmir: İzmir, dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir oldu

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:41

Koronavirüs sonrası sürece yönelik turizmde dijitalleşmenin ilk adımı İzmir’de atıldı. İzmir, dijital turizm altyapısını tamamlayan Türkiye’deki ilk şehir oldu. Cep telefonuna indirilebilen Visitİzmir mobil turizm uygulaması sayesinde, İzmir’i gezmek isteyenler şehrin 2 bin 300’den çok noktası hakkında bilgi alarak, dilediği yere dilediği zaman erişebilecek.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, Visitİzmir mobil turizm uygulamasının amaçlarının metropol ve kırsal alanda bir bütün olarak şehrin refahını artırabilmek olduğunu söyleyerek “Başka bir turizm mümkün anlayışımızın bir örneği olan bu yenilikçi çalışma, şehirdeki tüm kurumların vizyon ortaklığının bir sonucu. Turizmin dünya genelinde dijitalleştiği ve küçük ölçekli turizmin yaygınlaştığı pandemi sürecinde önemli bir adım attık. İzmir dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir oldu. Visitİzmir sayesinde turistler İzmir’in 30 ilçesinde, 12 ay boyunca farklı noktaları ziyaret edebilecek. Şehrin az bilinen yüzlerce cazibe noktasına kolayca erişerek turizm sektörünün ve esnafımızın ekonomisini büyütecek” dedi.

“BİR ŞEHİR VİZYONU ORTAYA KOYDUK”

Başkan Tunç Soyer, turizmde dijitalleşmeye vurgu yaptı. İzmir’in, tüm zenginlikleriyle dijital dünyada var olmasının büyük önem taşıdığını belirten Soyer şöyle konuştu: “Hızla değişen ve dönüşen günümüz dünyasında dijitaldeki varlığınız çok önemli… Biz de bu amaçla şehrimizin tüm paydaşlarıyla birlikte Visitİzmir projesini başlattık. Bir şehir vizyon ortaklığıyla hareket ettik. Bu proje, İzmir Vakfı tarafından hazırlanan İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi’nin ilk önemli adımı niteliğinde. Proje kapsamında, Vakfımız İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte kırk uzmanın desteğini alarak bir yıl süreyle çalıştı. Projeye Sun Express de ortak oldu ve tüm aşamaları destekledi. Veri toplamayla başlayan ve kapsamlı bir dijital turizm ansiklopedisine dönüşen Visitİzmir’in altyapısında güçlü bir envanter var. Bu nedenle Visitİzmir, şe hrimizin olağanüstü zenginliğini ortaya koyan ve noktalar arasında erişimin nasıl olacağını gösteren bir dijital turizm altyapısı. Başka bir turizm mümkün anlayışımızın bir örneği olan bu projenin ana amacı, şehrimizin refahını metropol ve kırsal alanda bir bütün olarak artırabilmek. Projenin bir paydaşı olan tüm kurumlara ve İzmir Vakfı’nın tüm üyelerine teşekkür ediyorum.”

YERLİ YAZILIM

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yazılım şirketi İzmir Teknoloji (eski adıyla ÜNİBEL) tarafından tümüyle yerli yazılımla gerçekleştirilen şehir rehberi niteliğindeki Visitİzmir, hem mobil uygulama hem de internet sitesi üzerinden hizmet veriyor. Visitİzmir’in tüm içeriğine visitizmir.org internet sitesi üzerinden de erişilebiliyor. Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilen uygulamanın Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dil seçeneği bulunuyor.

2 BİN 300 NOKTA

2 bin 300’den fazla tarihi ve turistik noktaya dair bilgi, fotoğraf ve videonun yer aldığı uygulama, İzmir’in tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini keşfetmek isteyenlere rehberlik ediyor. Konum bilgisi ile bu noktalara nasıl ulaşılabileceğini harita üzerinden gösteriyor. Bergamalı sepet ustasından, Çeşme’deki lüks otellere, İzmir’in 8in 500 yıl öncesine uzanan ilk yerleşim yeri Yeşilova Höyüğü’nden, müze ve sanat galerilerine ya da az bilinen doğa alanlarına ve bu alanlardaki canlılara kadar tüm noktalara dair detaylı bilgilere Visitİzmir üzerinden ulaşılabiliyor.

Projenin ilk ayağında, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından oluşturulan uzman ekipler gastronomi, tarih ve kültür, somut olmayan kültürel miras, doğa ve kırsal gibi 11 farklı kategoride İzmir’in turistik cazibelerine dair yazılı ve görsel bilgileri dijital veri tabanına işledi. 12 ayda tamamlanan dijital turizm altyapısı, konunun uzmanları ve Visitİzmir kullanıcıları tarafından düzenli olarak güncellenecek, sisteme yeni bilgiler girilecek.

VİSİTİZMİR SOSYAL MEDYA PLATFORMU

Visitİzmir aynı zamanda bir sosyal medya platformu ve tanıtım mecrası olarak tasarlandı. Visitİzmir uygulaması ile kullanıcılar, İzmir’in turistik değerlerine dair yorum yapabiliyor, fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Bunun yanı sıra kendi turizm noktalarını beğenip, favorilerine ekleyebiliyor ve yepyeni noktalar önerebiliyor. Duran, statik bir yazılım değil etkileşim halinde sürekli gelişen ve büyüyen bir altyapı olarak Visitİzmir sürekli güncelleniyor. Şehirdeki güncel etkinlikleri ve yenilikleri kullanıcılarına ulaştıran Visitİzmir, İzmir’in tanıtım mecrası olarak da işlev görüyor.