Visitİzmir tanıtıldı: Hedefi İzmir'e nüfusu kadar turist

03 Haziran 2021 Perşembe, 15:08

Turizmin dünya genelinde dijitalleştiği ve küçük ölçekli turizmin yaygınlaştığı pandemi sürecinde İzmir’in turizm ortakları bir araya geldi ve şehrin dijital turizm altyapısı Visitİzmir mobil uygulamasını yayınladı. İzmir Vakfı koordinasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Sun Express’in ortaklığıyla hayata geçirilen Visitİzmir, 30 ilçeyi kapsayan 11 kategori ve 2 bin 300’den fazla noktayla erişime açıldı. Şehirdeki tüm kurumların vizyon ortaklığının bir sonucu olarak ortaya çıkan Visitİzmir’in mobil uygulamasının tanıtımı Agora Ören Yeri’nde yapıldı. Etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Menderes Belediye Başkanı Mu stafa Kayalar, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, Alman Konsolosu Ulrich Münch, İtalya Konsolosu Valeria Giorgio, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Büyükşehir bürokratları ve meclis üyeleri katıldı. Projenin ortaklarından Sun Express CEO’su Max Kownatzki de Almanya’dan yayınladığı video mesaj ile bu önemli güne dahil oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, konuşmasında kent vizyon ortaklığına vurgu yaparak “Çok heyecan verici bir gün. Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan dijital turizm ansiklopedisi ve Visitİzmir mobil uygulamasını yayına açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Turizm hareketliliğinin durma noktasına geldiği bir dönemde, İzmir turizmini büyütmek için 2020 ve 2021 yıllarında çok sayıda ilke imza attık. Üstelik bunu kent vizyon ortaklığıyla, İzmir Vakfımız, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, İzmir Kalkınma Ajansı, odalarımız ve tüm kent paydaşlarımızla birlikte başardık. İzmir’i turizmde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmek için bu süreçte İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladık. Strateji, İzmir’de turizm, tanıtım faaliyetleri yürüten t&uu ml;m kurumların politikalarını ortaklaştırıyor. İzmir’i sadece bir kıyı destinasyonu olarak değil, tarih, kültür, doğa ve gastronomisiyle de ön planda bir şehir olarak konumlandırıyoruz. Turizm stratejimizin hazırlanmasında kamu kurumları, meslek örgütleri, İzmir’de turizm alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları bünyesinde barındıran, başkanı olmaktan gurur duyduğum İzmir Vakfı’mız çok nemli bir rol oynadı. İzmir Valiliği, Belediyemiz, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB gibi kurumların üyesi olduğu İzmir Vakfı’yla, tüm paydaşların ortaklığında, kentimiz refahını artırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

İzmir için temel önceliklerinin turizmi 12 aya ve 30 ilçeye yaymak olduğunu vurgulayan Soyer, “Yine bu dönemde İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nu kurduk. Kurul çalışmalarıyla birlikte başlattığımız ‘Turuncu Çember Hijyen Sertifikası’ uygulamasıyla İzmir’i sağlıklı ve güvenilir bir kent destinasyonu olarak konumlandırdık. Öte yandan, fiziki fuarların tümüyle durdurduğu 2020 yılında İZFAŞ, tamamı özgün bir dijital altyapı ile sanal fuarlar düzenlemek için kendi altyapısını kurdu. Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir’in 3D modellemesi yapılarak büyük bir hızla oluşturulan ‘Digital İzmir Fair’ platformunda OliveTech, ekoloji ve turizm sanal fuarlarını düzenledik. Türkiye’nin ilk dijital turizm fuarını, TÜRSAB ortaklığıyla bu süreçte yaptık. Kısacası, İzmir turizminde 2020 yılını bir be kleme, durma ve dinlenme yılı olarak görmedik. Gelişen ve dönüşen turizm trendlerini takip ederek buna göre adımlar attık” şeklinde konuştu.

11 FARKLI BAŞLIK

İzmir’de turistik cazibesi olan noktaları tek bir dijital veri tabanında toplama kararı aldıklarını ve bu sürecin Visitİzmir’in doğuşuyla sonuçlandığını belirten Soyer “Bu önemli günde, on iki ayda tamamladığımız İzmir’in dijital turizm altyapısını, Visitİzmir mobil aplikasyonuyla kullanıcıların erişimine açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Dijital turizm altyapısının hazırlık sürecinde İzmir Kalkınma Ajansı’nın finansal desteğiyle ve 40’tan fazla uzmanın çalışmasıyla 11 farklı başlıkta, iki binden fazla turistik noktaya dair bilgi ve görseller tek bir dijital veri tabanında bir araya getirildi. Tarih ve Kültür, Doğa, İnanç, Somut Olmayan Kültürel Miras, Konaklama, Gastronomi gibi 11 farklı başlıkta yapılan bu çalışmayla bu noktalara dair hem detaylı metinsel bilgiler hem de görsel ve video havuzu oluşturuldu. Konum bilgileri, iletişim bilgileri, noktaların yöne timinde yetkili kurum ve kuruluş bilgilerine kadar detaylı bir çalışma hayata geçti. Geldiğimiz son noktada da Visitİzmir web sitesi ve mobil aplikasyonuyla tüm bu verileri dünyanın neresinde olursa olsun tüm kullanıcılara ulaştırmaya başladık” dedi.