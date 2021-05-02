Vitor Pereira İstanbul günlerini anlattı
Fenerbahçe’nin bir dönem teknik direktörlüğünü yapan Vitor Pereira, takımı çalıştırdığı dönemde trafiğin çok yorucu olduğunu ve bir kartla sorunun çözüldüğünü söyledi.
2015-16 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran Vitor Pereira ülkesinde yayın yapan Maisfutebol’a açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam İstanbul trafiğinin büyük bir sorun olduğunu belirterek şunları söyledi, “İstanbul’da Avrupa yakasında yaşıyordum ve her gün Asya yakasına gitmek zorundaydım. Galatasaray’ın stadına yakın bir yerde oturuyordum. Diğer tarafa geçmek bir kaostu. Köprüden geçmek için bir buçuk saatiniz yolda geçiyordu. Sonra başkanla konuştum ve ‘Evimi seviyorum ama orada yaşayamam çok yorucu’ dedim. Sorunu çözeceğini söyledi ve birkaç gün sonra bana bir kart verdi. O kartla istediğim yoldan gittim. Para cezası aldığımı sanıyordum ama kart sayesinde sorun yaşamadım. Hâlâ üstünde ne yazdığını bilmiyorum, sadece adım yazıyordu.”
“İNGİLTERE’YE YAKINDIM”
Pereira, İngiltere’den bazı kulüplerle anlaşmaya yakın olduğunu fakat anlaşamadığını belirtti, “İki kez çok yakındım. Çok özel bir işe alma yöntemleri var. Sözleşme imzalayabilmek için mülakata giriyorsunuz. Belki altı yedi defa. Sonrasında anlaşma yapıyorsunuz. Bir keresinde anlaşmaya yakındık. Bu onların yöntemleri.”
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