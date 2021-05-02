Fernando Alonso sonuçlara rağmen araçtan memnun
Formula 1’e iki yıl sonra Alpine ile dönen Fernando Alonso, sıralama turları ve yarışta alınan sonuçlara rağmen aracın iyi durumda olduğunu söyledi.
Formula 1 Portekiz GP sıralama turlarında 13. olan Fernando Alonso açıklamalarda bulundu. İspanyol pilot, dünkü yapılan üçüncü antrenman ve sıralama turlarının ilk bölümünde aracın problemleri olduğunu ifade etti.
Tüm bunlara rağmen Alonso aracın performanınsının iyiye gittiğini belirterek şunları söyledi, “Son antrenman ve sıralamada aracın performansını kaybettik ve bu gerçekten kötüydü. Hâlâ bir saniyeyi nerede kaybettiğimizi bulmaya çalışıyoruz ancak şu anda yapabileceğimiz bir şey yok.”
“YARIŞTA DAHA İYİ OLABİLİRİZ”
Alonso ayrıca, “Bu hafta sonu her şeyden genel olarak memnunum. Araba, tüm seanslarda çok daha iyi ve rekabetçi hissettirdi. Bu yüzden bizim için ileriye doğru bir adım oldu. Olmamız gereken konumda değiliz ancak istediğimiz lastiği yarışta seçme şansına sahibiz. İki olasılığa da sahip olmak yarış için iyi olabilir.” ifadelerini kullandı.
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