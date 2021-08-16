Vitor Pereira: "Üç puanla başlamak önemliydi"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçın zor geçtiğini ancak alınan galibiyetten ötürü mutlu olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Pereira, kendileri adına çok zor bir maç oynadıklarını belirtti. Ev sahibi takım için çok iyi bir atmosfer olduğunu ifade eden Pereira, şunları söyledi, "Bizim de hafta içi bazı problemlerimiz oldu, maç sırasında da bazı problemler yaşadık ama ilk yarı kalitemizi ortaya koyduk. Ama bizde eksik olan bir şey vardı. İlk yarıda ritmi ve topu korumayı biraz daha iyi becermemiz gerekiyordu. Oyun çok fazla geçiş oyununa döndü. Öyle olunca da oyunu kontrol etmek biraz zordu açıkçası."
"TAKIM RUHUNU ÇOK İYİ YANSITTIK"
İkinci yarıda ellerindeki tek forvetin sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını anımsatan Pereira, "Gerçekten takım ruhunu çok iyi bir şekilde sahaya yansıttık. Böyle anlarda sahada birlik olmanız gerekir. Çok çalışmanız gerekir.
Bazen sahada acı çekmeniz gerekir, fedakârlık yapmanız gerekir. 3 puanla başlamak çok önemliydi. Gerçekten çok mutluyum takım ve taraftarlarımız adına." diye konuştu.
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