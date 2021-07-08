Vitor Pereira'dan antrenmana damga vuran karar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, antrenman sırasında talimatları yakasına taktığı mikrofonla verdi.
Dün salon çalışmasının ardından sahaya geçen Fenerbahçe'de antrenmana Pereira damga vurdu.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra minyatür kalelerin de yer aldığı pasa dayalı oyun oynandı.
Vitor Pereira'nın çalışma sırasında yaka mikrofonu takarak oyuncularına ses sistemi yardımıyla talimat vermesi dikkati çekti.
Pereira'nın bu kararı tesislerdeki yoğun sis nedeniyle verdiği öne sürüldü.
Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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