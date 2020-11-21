Vitrin'de bu hafta: Kamufle '19T' ve Canozan 'Armut Ağacı'

21 Kasım 2020 Cumartesi, 10:45

Kamufle ‘19T’ (Basemode Records / Sony Music Türkiye)

Kamufle (Basri Fırat Bayraktar) 12 parçadan oluşan son albümü “19T”yi, üçer parçalar halinde yayımlayarak dört adımda tamamladı. Adını Kamufle’nin yıllardır yaşadığı Türkiş Blokları ile Kadıköy hattı arasında seyreden 19T otobüs hattından alan albüm, (Deniz Tekin, Anıl Piyancı, Ahiyan, Kaan Boşnak, Ezhel, Can Kazaz, Barış Demirel gibi isimlerle) içerdiği işbirlikleri açısından göz dolduruyor. Albümün altyapı imzaları ve prodüktörü Da Poet.

Türkçe Rap Hip-Hop sevdasında 10 yılı aşkın bir geçmişi var Kamufle’nin. Yeni kuşak rapçiler karşısında o da artık veteran bir emekçi sayılır. Camiada iyi altyapı seçimleri, akıcı flow ve vurucu sözleriyle dikkat çeken bir isim ayrıca.

Kamufle bu albümde müziğini geçmişin mirasından aldığı referanslarla besliyor; farklı çalgıları bu müziğe sokarak, rap’i grup müziğine çeviriyor. Örneğin bir parçada Kaan Boşanak’ın çaldığı çağlama hoş bir sürprize dönüşüyor.

Yıllarca hip-hop kültürünü sırtlamış biri olarak, attığı her adımda rap müziğine renk çalıyor, katkı yapıyor. Tam bir hikâye anlatıcısı gibi; sözleri sağlam, müziğe hakimiyeti yüksek, sesi sağlam, tonu keyifli. Kuşaklararası bir mirasın ürünü olan “19T”, yatay old-school ruhuna güncel dikey çizgiler çekiyor.

Canozan ‘Armut Ağacı’ (Avrupa Müzik Yapım)

Birilerinin “üçüncü yeniler” adını taktığı kalabalıktan Canozan. Bu kalabalığın hem içinde, hem de her an kalabalıktan sıyrılmaya aday bir uzaklıkta. Pek çokları adını ilk kez duymuş olsa da, “Armut Ağacı” Canozan’ın dördüncü albümü.

Hayli çalışkan ve üretken birisi Canozan, bir o kadar da iç dünyası zengin. Albümün hikâyesi karantina sürecinde müzisyenlerin ev stüdyolarına kapanmalarıyla başlıyor. Ancak yaşanan günlerin karanlığına karşın, eski albümlerine oranla ruh dirilten parçalardan oluşuyor. Bu akustik çalışmada yalnızlık, doğa, varoluş, toplum, aşk ve delilik temaları işleniyor. Albüme adını veren şarkı doğaya hasret olan şehir insanının rüyalarını dile getiriyor.

Sekiz parçanın yer aldığı albümde daha önce yayımlanmış “Dünya Dursun” ve “Delirmiyorsan Tebrikler”in akustik versiyonları bulunuyor. Basta Buğra Ortakçı, vokalde Sedef Sebüktekin, trompet ve geri vokalde Dilan Balkay, geri vokallerde Billur Battal ve Kaan Arslan, davulda Ertuğrul Biber, perküsyonda Velican Sagun ve Abbas Karacan var.

Her ne kadar America, Cat Stevens, Kings of Convience esintileri taşısa da, özgünlük ön planda. Şarkıcılığı, çalgıcılığı, besteciliği, bilhassa şarkı sözü yazarlığı; tutkulu, derin ve iyi bir müzisyen Canozan.