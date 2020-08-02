Vitrindeki albümler

02 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Nur Yoldaş “Sultan-ı Yegâh” (Beyoğlu Metropol / La Luna)

Ne vakit ülkemizin pop tarihine damga vurmuş 10 albümü say deseler, ilk üçe girenler, başa güreşenler arasında mutlaka “Sultan-ı Yegâh” bulunur. Atilla İlhan’ın şiirinden yola çıkan, ufku geniş, yaratıcı ve geleceği gören bir müzik adamı olan Ergüder Yoldaş’ın eşi Nur Yoldaş ile yaptığı ortak mesainin ürünüydü bu albüm.

Düzenlemeler dönemin alışıldık cambazlıklarından uzak bir sadelikte; yöreselden evrensele giden müzikal bir yönteme sahipti. Türk müziğini çok sesli müziğe tahvile eden bu çağdaş yorumun temeli folklorumuza dayanıyordu. Sözlerde aşıklardan ve Osmanlı saray edebiyatından esintiler vardı. Türk müziği ile batı müziği arasında bir bileşke; Türk motifleriyle batı armonisi buluşmasıydı. Nur Yoldaş ise solistliğinin zirvesindeydi.

İlk yıl “Hal Hal”den sonra en iyi satan ikinci plak olmuştu “Sultan-ı Yegâh”, ama zaman içinde hep satılmıştı. Plaktan sonra Nur Hanım’ın adı “Bayan Sultan-ı Yegah”a çıkmış, 1982 yılında Altın Plak kazanmıştı. Nihayetinde Nur ve Ergüder Yoldaş çifti de müzik tarihimize altın harflerle yazılmıştı.

“Sultan-ı Yegâh” 180 gram, analog kayıt, iyi baskı, gramajı yüksek açılır kapak, üzerinde iki yazının bulunduğu bir yaprak insört ile yeniden plak formatında basıldı.

Neşet Ertaş “Hata Benim” (Kalan Müzik)

“Hata Benim” Neşet Ertaş arşivi açısından önemli ve iyi bir örnek. Özelliklerinden biri Bozkırın Tezenesi’nin ustaca distorsiyonlu bağlama kullanmış olması. Ustanın bu albümü ilk kez 1988 tarihinde Uzelli Kaset etiketiyle kaset formatıyla çıkmıştı, Almanya’da. Albümün kapağında Neşet Ertaş’ın elinde sazıyla göründüğü fotoğraf ters basılmış, o nedenle usta solak gibi görünmüştü. Zaman içinde Ertaş’ın albümlerinin yayın hakkı el değiştirmiş, aynı albüm 2000 yılında Kalan Müzik etiketiyle, CD formatında yayınlanmıştı. Şimdi de ilk kez plak formatında…

Plak basımı ile ilgili iki iyi, bir kötü haberimiz var. İyi haber 1: plağın kapağı orijinal kaset kapağındaki fotoğraftan yapılmış; ters basılan fotoğraf düzeltilmiş ve fotoşop yardımıyla iyileştirilmiş. İyi haber 2: kaset ve CD basımında söz ve müziği sadece İzzet Altınmeşe adıyla çıkan “Yazımı Kışa Çevirdin” adlı parçanın imzası değiştirilmiş, eserin sözlerinin alındığı Aşık Kerem adı eklenmiş. Kötü haber ise şu: albümün kaset ve CD basımlarında bulunan son iki parça “Helal Etme Hakkını” ile “Kahveyi Kavuranlar”, süre münasebetiyle plağa alınamamış. Şayet iki doğru bir yanlışı götürürse, “Hata Benim” plağı tabi ki alınıp arşive konulmaya değer.

Murat Beşer ([email protected])