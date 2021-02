Vitrindeki Albümler

27 Şubat 2021 Cumartesi, 02:00

Aynı zamanda görsel tasarımcı olan Tan Tunçağ, elektronik müzik camiasının özgün projecilerinden biri; yetenekli, yaratıcı ve çok yönlü. Adını bilenler ekseri onu Portecho (biraz da Mira) ile tanımış olsa da Tan, son 25 yılda eli sayısız yere değmiş bir müzisyen. Son solo projesi Cava Grande adı altında ilk albümünü kurulduktan bir yıl sonra 2018 yılında yapmış; “Norm Universe” adındaki çalışmadan iki parça, bilgisayar oyunu formatında piyasaya sürülmüştü. İtalyanca’da “büyük taşocağı” anlamına gelen Cava Grande’yi Tan, melankolik ambient elektronika olarak tanımlıyor. Yeni albüm “Hollow Shell” bu tanıma harfiyen uygunluk içinde.

İlkine göre ses paleti daha geniş bir çalışma “Hollow Shell”; atmosferik, sinematik synthesizer parçalarından oluşan albümün bir farkı da ilk kez vokalli parçaların yer almış olması. Trompette Serkan Emre Çiftçi, trombonda Hazal Döleneken’in eşlik ettiği albümün kapak tasarımı Mira’nın Miray Kurtuluş’u tarafından hazırlanmış.

Önceden yayımlanan üç parça bu albümün geleceğini haber veriyordu. Detaylar dehlizinde dolanan katmanlı albüm, bir o kadar dinamik ve rahatlatıcı. Cava Grande tekinsiz günlerde bir parça huzur bulmak isteyenleri dünya dışı bir evrene davet ediyor.

Demirayak ‘Freeze’ (Sarı Ev)

Şükrü Demirayak’ı 2007 yılında Afyon Caz Festivali’ne gittiğimde tanımıştım. Bir bakliyat firmasının sahibiydi, şehrin önde gelen simalarındandı. Tesislerini gezdirdiğinde gördüm ki sadece bir işadamı değil (Amerikan arabalarından elektronik cihazlara) iflah olmaz bir koleksiyoncu ve müzik sevdalısıydı. Yedi yıl önce (2000 yılında) çıkardığı “Mesaj” adlı bir de albümü bulunuyordu. Bir daha görüşmedik ama hep haberlerini aldım. 2013 yılında bir albüm daha çıkarmıştı “To Be Or Not To Be” adında. Şükrü Bey seyrek bassa da durmadı, çalışmalarını sürdürdü ve şimdi bir albüm daha çıkardı.

Şimdi 57 yaşında olan Şükrü Bey’in müzikal zevkleri hiç sapma göstermedi, ilk albümde hangi çizgiye ayak bastıysa onu sürdürdü. New-age ve elektronik müzik sevdasından vaz geçmedi. Salgın günlerinde üretilmiş 12 parçadan oluşan üçüncü albüm “Freeze” bütünlük içinde geçmiş çalışmalarının devamı niteliğinde.

Demirayak albümlerini döneminde mevcut formatların hepsinde yayımladı; dijital, CD ve plak olarak. Hatta ilk albümünün kaseti bile vardı.

Albümde iki Erol Temizel bir de İskender Paydaş remiksi var. “Freeze” iklim krizi, tükenen doğal kaynaklar ve yaşanabilir bir dünya temalarını işliyor. Temiz ve olgun bir albüm.