Vitrindeki Albümler
Halk müziğimizin büyük ustası, bağlama virtüözü Arif Sağ’ın 45’likleri yarım asır sonra ilk kez long play formatında...
ARİF SAĞ ‘70’LER’ (MEGA PLAK)
“70’ler” adını taşıyan derleme albüm, ustanın yetmişli yılların ilk yarısında Topkapı Müzik etiketi altında çıkardığı altı 45’liği içeriyor. Toplam 12 parçadan oluşan albüm, büyük ustanın o yılların müzikal eğilimlerini ve arabeski müziğine taşıdığı bir dönemine ışık tutuyor.
“Sana Gelmek İstiyorum / Kaşların Kara Leylam”, “Sazım / Misket”, “Sen Nankörün Birisin / Yol Yakınken Dönelim”, “Hayat Uçurum Oldu / Seven Umutlu Olur”, “Bu Ayrılık Neden Oldu / Kaybolan Mutluluk” ve “Dert Hamalı / Ne Bu Surat Bu Çehre” 45’liklerinin derlemesinden oluşan “70’ler” plağı, büyük ustanın farklı bir yanını ve müzikal açıdan sahip olduğu zenginliği, çeşitliliği sergiliyor. Ayrıca dönemin ruhu ve piyasası için de fikir veriyor.
Mega Plak’ın sahibi Ethem Zeytinkaya tarafından vücuda getirilen albümdeki sekiz eserin söz ve müzikleri, on eserin de düzenlemeleri kendisi tarafından yapılmış. “Sazım” ve “Misket”in düzenlemeleri ise Süheyl Denizci’ye ait. Albümdeki insörtte ayrıca Sağ’ın Türkçe/İngilizce biyografisi bulunmakta. Üstadın çok renkli diskografisi açısından önemli bir derleme “70’ler”.
GAZAPİZM ‘HİZA’ (ARGO YAPIM)
Gazapizm (Anıl Acar), kafasının dikine giden müzisyenlerden. Dört yıl sonra çıkan yeni albümü “Hiza” ile piyasa taleplerini değil, kendi müzikalitesini önemsiyor. Her işinde olduğu gibi burada da ileri atılmış bir adım gözlemleniyor. Maceradan korkmuyor, cesurca deniyor, klişeleri tekrarlamıyor, yenilikçi bir tutum sergiliyor. Elektronik beatlerden mütevelli, alışıldık rap müziğinin ötesinde, grup müziği yapıyor. Giderek de olgunlaşıyor. Albüm adının manasıyla milimetrik örtüşüyor, sadece içeriğiyle değil aritmetiksel olarak da hizaya çekiyor; 10 şarkı ceman 40 dakika 0 saniye sürüyor.
Bildiğinden şaşmadan, karanlık görünse de şarkılarının satır aralarında umutlu mesajlar veriyor. Kullandığı anahtar sözcükler ise ilahi adalet arayışına açılan kapıları aralıyor. Söz konusu umut ise sokağı gösteriyor.
Müziğindeki elektronik altyapılar mütemadiyen organik seslere payanda oluyor. Gerek tür çeşitliliği, gerekse de altyapı ve beat olarak standartların üzerinde.
Plak formatında 1000 adet numaralı olarak basılan “Hiza”, mevcut rap müziğine katkı. Nicedir bu kadar yüksek bir rap albümü çıkmıyordu. Bu rap müzik tarihimizdeki kırılma noktalarından biri olabilir. Gazapizm, bir rapçiden, “Hiza” bir rap albümünden fazlası...
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