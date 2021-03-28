Vitrindeki Albümler

28 Mart 2021 Pazar, 04:00

SERAP YAĞIZ & TANER ÖNGÜR ‘3 DERDİM VAR’

Her alanda olduğu üzere müzikte de kolektif şuurun azaldığı, dostlukların tükendiği, insanların içe kapanıp sadece kendini kolladığı bir devirde iki müzisyen birlikte dördüncü albümlerini çıkarmışsa onlara gönül rahatlığıyla ölümüne dost diyebiliriz. Verebileceğim en güzel örneklerden biri 14 yıldır birlikte çalışan Serap Yağız ile Taner Öngür.

Yeni albümleri “3 Derdim Var” biraz farklı. Repertuvar ağırlıkla yetmişli yılların Anadolu Rock klasiklerinden oluşuyor ama yorumlar nispeten sert. Sertlik göreceli şüphesiz; aslında olması gerektiği kadar sert. İkili yıllardır etkilendikleri şarkıları büyük bir keyif, samimiyet ve coşku içinde yorumluyor. Ekseri erkek seslerinden dinlemeye alışkın olduğumuz (kadın sesi için uygunluğu kolay olmayan) şarkılar, bu kez Serap’ın güçlü ve dik sesinden yankılanıyor; farklılık şarkılara başka bir iklim kazandırıyor.

Her aşaması Öngür’ün Heybeliada’daki evinde salgın günlerinde yapılan albümde Batucan Işık beş, Kemal Küçükbakkal üç, Ediz Hafızoğlu bir şarkının davullarını çalıyor. Haluk Önol da iki şarkıda gitar solosu yapıyor, gerisi ev sahibine emanet. “3 Derdim Var” yürekli iki müzisyenin doğru bileşeni. Not: Bu plak Çek Cumhuriyeti’nde 250 adet basıldı.

BABA ZULA ‘HAYVAN GİBİ’ (GÜLBABA RECORDS)

Geleneğe saygı duyarak özgün eserler yaratma yolunda çeyrek asrı deviren Baba Zula, halen doğru bildiği yolda yolcu. 12. albümleri “Hayvan Gibi” adının çağrıştırdığı anlamları yüklenmiş gerçek bir konsept çalışma.

Külliyen canlı ilk Baba Zula kaydı bu. En önemli özelliği, plağa direkt kayıt teknolojisiyle tek seferde tulum niyetine çıkarılmış olması. Bu özellik kayıtlara konser havası verirken doğaçlama anlayışındaki riskin sihrini arttırıyor. Plağın başka özelliği (gerçi sınırlarımızdan içeri ilk Moğollar girmişti ama) Gülbaba Records’un ilk, Night Dreamer’ın tek seferlik diske canlı kayıt projesinin beşinci albümü oluşu.

Osman Murat Ertel, Levent Akman, Periklis Tsoukalas ve Ümit Adakale’nin yer aldığı kayıtlarda, parça isimleri hayvanlara atfen konmuş; bunun ilham kaynağı Murat’ın hayvan sevgisi ve ilk roman kahramanı Doktor Doolitle. Örneğin açılıştaki “Küçük Kurbağa”yı Murat, Çin burcu ejderha olan ve yürümeye başlayan oğlunun dans edebilmesi için bestelemiş. “Tavus Havası” ise “Tabutta Rövaşata” film müziklerindeki kısa parçanın yeni uzun yorumu.

Çift plaktan oluşan “Hayvan Gibi” albümünü dinlerken Anadolu ozanlarının gönül gözünü, doğanın kanunlarını ve Şamanik bir yaklaşımı fark ediyorsunuz.