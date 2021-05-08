Vitrindeki albümler

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 06:00

HANDAN KARA ‘SONBAHAR RÜZGÂRLARI / YEŞİLÇAM ŞARKILARI’ (Z KALAN)

Altmışlarda radyo, yetmişlerde gazino ve sinema günlerinin özdeş seslerinden biri olan Handan Kara ile yapımcı (Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık’ın eşi) Nilüfer Saltık, 2007 yılında Yeşilçam Şarkıları serisi hazırlanırken tanışmıştı. Bu konseptte bir albümünün çıkmasını Handan Hanım çok istemiş, ancak telif sorunları nedeniyle bu arzusu bir türlü yerine gelememişti. Zaman içinde sorunlar aşıldı ve albüm nihayet çıktı, ama Handan Hanım bu albümü göremedi, 2017 yılında 78 yaşındayken vefat etmişti.

Handan Kara’nın 45’liklerinden “Sonbahar Rüzgârları” başlığı altında derlenen 16 şarkılık albümü bizi yetmişli yılların ilk yarısına, Türkan Şoray’lı, Filiz Akın’lı, Hülya Koçyiğit’li filmlerin naif aşklarıyla bezeli dünyasına götürüyor.

Plak ve CD formatındaki bu albüm, sadece 14 yıllık vasiyeti yerine getirmiyor, aynı zamanda bir yandan yetmişlerde gençliğini yaşamış kuşağın hafızasını tazeliyor, öte yandan yeni kuşaklara -şimdi başkalarınca bol bol çarpıtılan- eski günleri anlatıyor. Filmlerdeki şarkılarının hikâyesi kısmen Belkıs Özener’e benzeyen Handan Kara, pop tarihimizde yeniden keşfedilmeyi en fazla hak eden isimlerden bir tanesi. Yeşilçam Şarkıları serisinin altıncı albümü yanı sıra bu işi de üstleniyor.

TURHAN ALICI ‘BAHAR GELSİN’ (KALAN MÜZİK)

Ozan geleneğimiz konusunda Turhan Alıcı gerçek bir kaynak kişi. Yıllardan beri Anadolu’nun ücra köşelerinden topladığı türküleri, dizeleri derleyen, müziklendiren sözlü kültürü kayıt altına almaya çalışan gerçek bir folklor emekçisi. Mamafih topladıklarını bir türlü paylaşmamış Alıcı, bunun yerine sağa sola vererek kendini geri plana atmış bir gönül insanı. Nihayetinde kadim dostu Ender Balkır’ın telkinleri sonuç vermiş, Hasan Saltık’ın da elinden tutup stüdyoya sokmasıyla Alıcı’nın çıkınındakiler bir albüme dönüşmüş.

Rumeli’den Erzurum’a, Malatya’dan Giresun’a; (yedisinin müzikleri kendisine ait) Alıcı’nın 11 parçadan oluşan repertuvarının düzenlemelerini gitarcı Önder Meral yapmış. Bağlama ve yaylı tanburu Sezgin Yaman, vurmalıları Yaşar Erdoğan, bası Bülent Bayrak, kaval-zurnayı Serkan Yıldırım, duduku Emre Sınanmış çalmış.

Anadolu’nun emsalsiz kültür hazinesini ve benzersiz seslerini popüler kültüre meze yapanlardan sıkıldıysanız, sefasını sürmeyi aklından geçirmeden peşinden koştuğu tutkularının her türlü cefasını çekmiş Turhan Alıcı’da bulacağınız çok şey var. Hedefi köklere zarar vermeden, dünü koruyarak, bugünü yansıtmak olan, sade, samimi ve sıcacık bir albüm “Bahar Gelsin”.