Vitrindeki Albümler

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

ALP ERSÖNMEZ ‘CEREYANLI - A/B’ (SPACE GOATS)

2021 başlarında dört parçadan oluşan bir kısaçalar (EP) yayımlamıştı Alp Ersönmez “Cereyanlı - A” adında. İsmindeki A devamının geleceğine işaret ediyordu. Plak formatında basılması hayal edilen bir albümün A yüzüydü aslında bu. Nihayetinde yılın ortasında geldiğimizde de “B” kısmı geldi, tüm dijital platformlara.

Yapımcı, besteci ve basçı hüviyeti eşit derecede sahne alıyor bu projede Alp’in. Groove’u düşmeyen, elektronik dokunuşlu düzenlemelerinde trompet, saksofon, trombon her zaman geniş söz hakkı buluyor. Dans duygusunun öne geçtiği enerjik parçalara, reggae, funk, hip-hop ritimlerinin yanı sıra güzel melodi ve sololar eşlik ediyor.

İnsanın gözünü gönlünü ziyadesiyle doyuracak kadar kalabalık kadrosu var: Bugge Wesseltoft, Papa Dee, Thalma De Freitas, Arto Tunc¸boyacıyan, Can S¸engu¨n, Serhan Erkol, Erik Truffaz, Bulut Gu¨len, İlhan Erşahin, D.J. Logic, Çağrı Sertel, İmer Demirer, Engin Recepoğulları, Bulut Gülen, Ediz Hafızoğlu, Sibel Gürsoy, Can Çankaya, Doruk Gönentür...

Albüm, kümülatif olarak coşku dolu bir ruhu temsil ediyor; Alp’in hayat dolu sevecen karakterini bire bir yansıtıyor. Cereyanlı’yı fiziki formatta (Alp’in çocukluğundaki gibi) kasetten ya da plaktan dinleyebilmek ümidiyle...

GEEVA FLAVA ‘HADAL ZONE’ (GÜLBABA RECORDS)

2013 yılında kurulan Geeva Flava, ilk üç yılı çok verimli geçirdiklerini, ayrıca sıradan bir oluşum olmadıklarını 2016 yılında kendi isimlerini taşıyan ilk albümlerini çıkardıklarında ortaya koymuştu. Aynı verimli süreç albümün devamında da işlemiş, (basta Aybars Gülümser, klavyede Burak Erensoy, gitarda Arda Semercioğlu, davulda Atakan Türkan’dan oluşan) topluluk yeni albümleri “Hadal Zone”a kadar arayı single ve EP’lerle işlemişti.

Salgın günlerinde stüdyoya kapanarak kaydedilen “Hadal Zone” bütünsel temaları ve (hikâyeyi Cem Ozan Çetintaş’ın fırçasından dile getiren çizgi roman gibi) yardımcı malzemeleriyle tam bir konsept albüm. Albüm, adını denizin altı kilometre altındaki karanlık ve soğuk bölgeden almış. Teması ise sualtında geçen fantastik bir hikâye.

Çağdaş bir hikâye anlatıcısı mantığında çalışan topluluğun tek bir tarife sığdırılamayacak kadar kalabalık bir müzikal anlayışı var; cazdan post-rock’a, yerel müzikten hip-hop’a... Üstelik de son derece kişilikli bir sound. Büyülü, yer yer sarkastik ama anlatımı hep güçlü.

Geeva Flava’nın müziğini genel anlamda dünyalı ya da dünyanın birbirine uzak dillerine, coğrafyalarına ve kültürlerine ayak bastıkları için haymatlos olarak nitelemek mümkün.