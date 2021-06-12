Vitrindeki Albümler

12 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

DA POET ‘KENDİNİ BUL’ (SONY MUSİC TÜRKİYE)



MC, yapımcı, hepsinden öte beatmaker; yeraltı hip-hop camiamızın son iki kuşağına imzasını atmış en iyi beatmaker’larından Da Poet (Ozan Erdoğan). Alibeyköy’de büyümüş, gençliğini Taksim’de geçirmiş; doksanlar ruhuna sadık bir romantik. Sözlerin arkasındaki hikâyeyi keşfeden, fark edilmesi zor ayrıntılardan koca koca sonik dünyalar yaratan ince ruhlu bir müzisyen.

Da Poet’in 2011 yılında yayımladığı “Poetika” albümü Türkçe rapin kilometre taşlarından biriydi. 10 yıl sonra çıkan “Kendini Bul” ise Da Poet’in şarkı sözü yazarı ve yorumcu olarak öne çıktığı yeni macerası.

“Kendini Bul” old-school’u saygı ile ağırlayan ancak güncel gelişmeleri ihmal etmeyen 10 şarkılık albüm. Kapağı ressam Hemad Javadzade’ye, düzenlemesi Tunc “Turbo” Dindaş’a ait.

Allame, Barış Demirel, Baneva, Karaçalı, İdil Meşe, Levvera, Kayra, Savai’yi ağırlayan, çok katmanlı ve değişken bir tavır sergileyen “Kendini Bul” memlekette bir ilke imza atıyor; Apple Music’in dünyada yayına açtığı animated album art (hareketli albüm tasarımı) çalışmasının ilk yerli örneğini temsil ediyor. Ayrıca diss atmayan, sansasyon peşinde koşmayan Da Poet’in müzik dünyasındaki gelişmeleri iyi çözmüş, ilerici müzisyen ve yapımcı yüzünü sergiliyor.

LİL ZEY ‘KARA TİYATRO’ (UNİVERSAL MUSİC TÜRKİYE)



Lil Zey, (Türkçe rap, hip-hop, trap müziğinin yükselişine istinaden) bağlı olduğu plak firmasının özenle sakladığı, adım adım projelendirerek âleme takdim ettiği önemli projelerden biri. Lil Zey, Berklee’de şarkı yazarlığı ve müzik yönetimi eğitimi aldıktan sonra, bir firmada stajyer A&R olarak çalışmak için Atlanta’ya taşınmış. Bu süreçte DJ’lik kariyerine başlamış. Ufak ufak da dijital ortama yaptığı işleri salmaya başlamış. Bu şarkılar şaşırtıcı bir ilgiye mazhar olmuş; aylık dinleyici sayısı iki milyonun üzerine çıkmış. Ondan sonra da Allah yürü ya kulum demiş.

“Kara Tiyatro” 10 orijinal şarkıdan oluşuyor. Lil Zey’in iki de misafiri var bu albümde; biri ilk kez onu bize tanıtan Khontkar, diğeri ise yeni kuşak rapçi Goko!

Lil Zey’in vokal tekniği iyi, ses rengi güzel; piyasada karşılaştırılabilecek örneği çok olmamakla (ancak ismi dahil Amerikan tarzından hayli etkiler taşıyor olmakla) birlikte muadili olarak kabul edilebilecek olanlardan farklı, bilhassa prodüksiyon açısından. Rap camiasında kadın MC az, iyisi ise azdan daha az. Lil Zey, kadınların rap camiası içindeki istatistiklerini değiştirmeye aday.

Not: “Kara Tiyatro” kısa süre sonra plak formatında yayımlanmış albümler kervanına katılacak.