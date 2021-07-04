Vitrindeki albümler

04 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

GÜLDEN KARABÖCEK ‘DOSTUM’ (ELENOR MÜZİK)

Gülden Karaböcek yetmişli yılların ilk yarısında müzik piyasasına ayak basmaya hazırlanırken ablası Neşe Karaböcek yıldız statüsünde plak yapıyordu. 1953, Ankara doğumlu sanatçı önce Gülden Göktürk adıyla Pathe için 45’lik yapmış, ardından Şah Plak ve Elenor firmalarında devam etmişti. O günlerde magazine ve gençlik dergilerine çalkantılı hayatı ile skandalların kadını olarak haber olsa da peş peşe çıkardığı plaklarda sanatı ile ciddiye alınması, değerlendirilmesi gereken bir figürdü Gülden Hanım. 1975 yılında çıkardığı ilk albüm “Anadolu’nun Bağrından” ile ciddi bir solist olduğunu kanıtlamış, 1976 tarihli ikinci albümü “Dostum”daki özgün ses rengi ve yürekten sıcak yorumları ile dikkat çekmişti. “Dostum”, Gülden Hanım’ın kariyerinde önemli bir eşikti. Düzenlemeler Onno Tunç, kayıtlar Doruk Onatkut tarafından yapılmış, yapımcı koltuğuna ise Muhteşem Candan oturmuştu. Pop çalgıları ile aslına sadık kalınarak çalınan ve Anadolu folk türüne uygun bir anlayışla yapılan albümde Pir Sultan Abdal, Ali Sultan, Bedir Çağlayan, Muhlis Akarsu, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş gibi büyük ustaların eserlerine yer verilmişti. Analog bantlardan aktarılarak basılan “Dostum”, 45 yıl sonra yeniden plak ve CD formatında...

Hüner Coşkuner ‘Doğuş’ (Öz Müzik)



Hüner Coşkuner’in 1981 yılında 18 yaşındayken çıkardığı “Doğuş”, Cengiz Coşkuner’in “Dert Bende” albümüyle yakın zamanlarda piyasaya sürülmüş, plakçı vitrinlerinde yan yana düşmüştü. Birbirlerinin nesi oluyor diye merak ediliyordu. Oysa uzaktan yakından akrabalıkları yoktu. Gerçek adı Muzaffer Yavaş idi, Coşkuner, annesinin kızlık soyadıydı. Muzaffer yerine de kendisine en uygun sahne adının Hüner Coşkuner olacağına genç kızın annesi karar vermişti. Trabzon kökenli bir ailenin 1963 İstanbul doğumlu kızıydı. Müzik eğitimini gördüğü Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin müzik dünyasına armağan ettiği yeteneklerdendi. Lösemili Çocuklar Vakfı, Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği’nde gönüllü çalışmış; gelirinin bir kısmını bu kurumlara bağışlamıştı. “Doğuş” ilk albüm olmasına karşın Hüner Hanım’ın sahip olduğu tüm güzel özellikleri yeterince sergiliyordu. Hüner Hanım’ın heceleri yaya yaya yaptığı yorumları tane tane, çağdaşlarına göre vurguları biraz sertti. Düzenlemeleri Metin Alkanlı, orkestra yönetimi Kamuran Yarkın ve Selami Şahin tarafından yapılan, zamanında Şahinler Plak tarafından yayımlanan bu güzel albüm, şimdi 40. yıl şerefine Öz Müzik tarafından analog bantlardan aktarılarak plak olarak basıldı.

