Vitrindeki albümler

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

DJ SİVO ‘GRİOT’ (SONY MUSİC TÜRKİYE)

1986 Berlin doğumlu DJ Sivo aynı zamanda Ceza ve Gazapizm’in resmi turne DJ’i. Hip-hop, rap sahnesinde perdenin arkasında pozisyon almış, gizli kahramanlardan. “Griot” onun kendi hesabına yaptığı ilk albüm ama içinde büyük bir tecrübe barındırıyor. Usta işi deseniz kimse itiraz etmez, çünkü DJ Sivo ziyadesiyle tecrübe biriktirmiş usta bir beatmaker.

DJ Sivo’nun dükkânı caddeye bakıyor, vitrini geniş. İçerideki kalabalıkta Ceza, Gazapizm, Khontkar, Ben Fero, Cashflow, Zen-G, Defkhan, Yener Çevik, Harun Adil, Rengin, Saian, Çağrı Sinci, Aga B., K’st, Anıl Piyancı, Asil, Hazel, Erman, Orchi, Hugo oturuyor. Ağırlıklı yeniler olsa da kuşaklar arası bir buluşma bu. Dükkânın sahibi ise yeteneğiyle her tarza, döneme yatkın. Müşterisi misafiri kimse onun havasını kusursuz bir uyumla çalıyor.

Her bir şarkı bambaşka sound, bambaşka bir dünya; battle’dan trap’e, arabeskten drill’e...

Albüm adını Afrika kabilelerinin sözlü tarihini ve geleneklerini kuşaktan kuşağa aktaran kişilerden alıyor, DJ Sivo’ya göre konukların hepsi birer Griot.

Mekânın gerçek sahibi DJ Sivo’ymuş. Albümü yerli rap camiasının ne kadar derin geniş ve zengin olduğunun kanıtı. “Griot” hip-hop, rap camiamızın en güzel manzarasına panoramik bir bakış.

SAYEDAR & İLKAY C. ‘THE UNDERGROUND PRESTİGE’



Memleketimizin rap oluşumunun Kadıköy Yeldeğirmeni şubesi Sayedar. Önce azılı bir dinleyici, 2002’den bu yana da üretici. Köklere bağlı bir old-school yeraltı MC’si. Son dönem popüler olanlardan değil, dolayısıyla pop kalabalığında kaybolmuş rapçiler cenahına dahil değil. Public Enemy’lerden, Run DMC’lerden etkilenmiş kuşağın mensubu. İlkay C. 1996 Almanya-Tübingen doğumlu (Almanya’dan İngilizce rap yapan) bir MC. İki tavizsiz ve bildiğinden şaşmayan mücadele adamı şimdi misafiri bol bir kısaçalara (EP) imza attı: “The Underground Prestige”.

Bu EP’de yer alan (Türkçe ve İngilizce iç içe) dört parça, sürdürülmesi planlanan bir albümün ilk bölümünü oluşturuyor. Her bir parçanın da konuğu var; bunlar çoktan Amerikan underground rap piyasasının efsaneleri arasına girmiş olan Jedi Mind Tricks topluluğundan Vinnie Paz, Non Phixion ve La Coka Nostra topluluklarının kurucularından ILL Bill, özellikle son yıllarda Czarface isimli topluluğuyla adından söz ettiren Esoteric, Screwball ekibinden Blaq Poet ve Beni-Hana. İşin milliyeti kalabalık; yapımcı Sırbistan’dan L.O.B. ve scratch’ler Avusturya’dan DJ Flash, mix-mastering Caner Aksoy.

Aritmetiği basit ve güzel, vokalleri temiz, sözleri sert ve zeki. Devamı gelsin...

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