Vitrindekiler...

16 Ocak 2021 Cumartesi, 16:02

Gizemli Öyküler 1 / Charles Dickens / Çev.: Saadet Akıncı / Cumhuriyet Kitapları / 144 s.

Yapıtlarındaki canlı betimlemeleri, toplumsal eleştirileri ve tiplemeleriyle, İngiliz yazınının ölümsüz isimlerinden Charles Dickens’ın (1812-1870) yapıtları büyük ölçüde kişisel gözlemlerine dayanır. On iki yaşına kadar devam ettiği okulundan, ailesi Londra'ya taşınınca, maddi olanaksızlıklar nedeniyle kopmuş ve küçük ücretler karşılığında çalışmaya başlamış yazarın, kahramanların çocuklar olduğu, David Copperfield, Oliver Twist, Great Expectations gibi yapıtları da yine kişisel gözlemlerinden hareketle kaleme aldığı klasiklerdir. Gizemli Öyküler de bu bağlamda Dickens’ın sokaklardan ve yaşamın acımasız gerçekliklerinden payını almış usta işi gerilim öykülerinden bir derleme.

Hey Vapurlar Trenler - Bütün Öyküleri III / Oktay Akbal / Doğan Kitap / 432 s.

Kitapta Türk edebiyatının ustalarından Oktay Akbal’ın 1981-2014 arasında yayımladığı beş öykü kitabı yer alıyor: Hey Vapurlar Trenler, Lunapark, Ey Gece Kapını Üstüme Kapat, Hücrede Karmen, Selimiye Bir Yokuştur. Akbal bu olgunluk dönemi öykülerinde hızla dönüşmekte olan İstanbul’u, yeni yaşam biçimlerini anlatıyor. 21’inci yüzyılın eşiğinde her şeyin değiştiği şehirde dolaşıyor, gördüklerini geçmişle karşılaştırıyor; geçmiş zaman eşyalarına, çocukluğuna ve gençliğine duyduğu özlemi dile getiriyor. Şehrin gündelik yaşamı içinde koşturan, bekleyen, duran insanlara yakından bakıyor ve iç dünyalarına mercek tutuyor.

Yeryüzü Yurdum Benim - Tibet’ten Küba’ya / Zeynep Oral / Sia Kitap / 176 s.

Bu kitabına aldığı insan ve sanat manzaralı gezilerde, tercihini toplumları tanımasına olanak veren yolculuklardan yana yapıyor Zeynep Oral. Evinde o yolculuklara bu kez yazıyla çıkarken, “yeryüzünün en müthiş, en korkunç, en harika ve en şaşılası yaratığının insan olduğunu bir kez daha gördüğünü” ifade ediyor Yeryüzünün, bilmediğimiz, tanımadığımız, merak bile etmediğimiz, tanımaya pek de çalışmadığımız toplumlarla dolu olduğunu imleyen Oral; ‘görünenin’ dışında, yaşananı, hissedileni, ritmi, şiiri, müziği yakalamaya çalışmanın heyecanına davet ediyor.

Mavi Bilet / Sophie Mackintosh / Çev.: Begüm Kovulmaz / Can Yay. / 248 s.

Calla kura sisteminin nasıl işlediğini biliyor. Herkes gibi… İlk kanamanda bunu kura merkezine bildirip nasıl bir kadın olacağını öğreniyorsun. Beyaz bilet sana evlilik ve çocuk kazandırıyor. Mavi biletse kariyer ve özgürlük... Ve bir kez biletin kesildi mi, artık geri dönemiyorsun. Mavi biletli Calla kaderini sorgulamaya başladığında kaçıp gitmek zorunda kalır. Ancak hayatta kalması kura merkezinin ve sistemin toplum dışına attığı kadınlardaki nitelikleri benimsemesine bağlı olacaktır. Özgür irade, toplumsal beklentiler ve tek başına anneliğe adım atmanın yol açtığı endişeler gibi yaşamsal konuları işleyen Mavi Bilet, günümüzde her yerde egemenlik kuran eril tahakküme de çarpıcı bir yorum getiriyor.

Siyahlı Kadının Parfümü / Gaston Leroux / Çev.: Birsel Uzma / Çınar Yay. / 368 s.

Kapalı oda türünün öncülerinden ve çağdaş polisiyenin başyapıtlarından Sarı Odanın Esrarı’nda tanıştığımız kahramanlar, yeni bir gizem perdesinin ardında tekrar bir araya geliyor. Mathilde Stangerson ve sevgilisi Robert Darzac henüz evlenmiş ve kısa zamanda sırlarla dolup taşacak Herkül Şatosu’na yerleşmiştir. Burada esrarengiz bir vakayı aydınlatmaya çalışan muhabir dedektif Rouletabille, bir yandan kendi geçmişiyle ve anılarında önemli bir yer kaplayan Siyahlı Kadın’la yüzleşecektir. Gaston Leroux, polisiyeyi gotik bir atmosferle yine ustaca kurguluyor.

Devletle Kalkınma - Fikret Şenses’e Armağan / Derleyen: Murat Tiryakioğlu / İletişim Yay. / 415 s.

‘Bir ülkenin ticaret stratejisi, aynı zamanda sanayi stratejisidir’ görüşünü kalkınma iktisadı yazınına bayrak edinmiş iktisatçı Fikret Şenses’e armağan olarak yetkin bir yazar grubunun katkılarıyla hazırlanan derleme; devletin kalkınma süreçlerindeki değişen fakat önemini yitirmeyen rolünü farklı boyutlarıyla inceliyor. Merkeze Türkiye’yi alarak ilerleyen çalışma; sosyal politikalardan küreselleşmeye, teknolojik gelişmeden bölgesel kalkınmaya, para politikasından tarım politikalarına, Türkiye’nin yakın tarihinden Japonya, Güney Kore, Çin örneklerine uzanıyor.

Salgın / Erin Bowman / Çev.: Sefa Emre İlikli / Epsilon Yay. / 360 s.

“Aramıza sızdı. Uzak bir gezegende çalışan bir sondaj ekibinden acil yardım çağrısı alan ufak bir mürettebat, standart bir araştırma ve kurtarma görevi için uzayın derinliklerine doğru yola çıkmıştı. Çoğumuz öldü. Fakat gezegene vardıklarında terk edilmiş bir kazı alanı, etrafa saçılmış silahlar… ve sondaj ekibinin cesetleriyle karşılaştılar.” Koca bir projeyi yerle bir eden şeyin ne olduğunu bulmaya çalışırken, bazı şeylerin ortaya çıkarılmaması gerektiğini fark edeceklerdi. Salgın, bilimkurgu ve korkunun yetkin bir bileşimi.

Karialılar - Denizcilerden Kent Kuruculara / Kolektif / Çev.: İpek, Dağlı Dinçer, G. Bike Yazıcıoğlu / Yapı Kredi Yay. / 544 s.

Anadolu Yarımadası’nın güneybatı kesiminde, Antikçağ’da Karia olarak bilinen bölgenin kuzey sınırını Büyük Menderes Vadisi, doğu sınırını Dalaman Çayı belirler. MÖ 2. binyıla tarihlenen yazılı kaynaklarda birçok kez adı geçen Karialıların, Hitit istilaları karşısında Anadolu halklarını destekledikleri ancak daha sonra Mısırlılar karşısında Hititlerin yanında yer aldıkları görülür. Karialıların adı, tüm Akdeniz’de geçtikleri yerleri talan ederek Geç Tunç Çağı’nın güçlü imparatorluklarının çöküşüne katkıda bulunan efsanevi “Deniz Kavimleri” arasında da anılır. Kitapta Karia Bölgesi’nin prehistorik çağlara tarihlenen en erken yerleşimlerinden Geç Osmanlı Dönemi’ne uzanan arkeolojik ve tarihi geçmişi hakkında bugüne dek yapılmış çalışmaların ve güncel araştırmaların bir özeti sunuluyor.

Güzellik ve Erdem İdelerimizin Kökeni Üzerine Bir Soruşturma / Francisco Hutcheson / Çev.: Merve Menekşe Özer, Adnan Akdağ / Say Yay. / 280 s.

İskoç Aydınlanma Hareketinin en önemli filozoflarından, özellikle David Hume, Adam Smith ve ABD’nin kurucularını etkilemiş Francis Hutcheson bu incelemesinde; Bernard Mandeville’in saldırılarına karşı Shaftesbury’yi savunur ve insan doğasına odaklanır. Thomas Hobbes’un egoizmine ve Samuel Pufendorf’un ödül-ceza görüşüne karşı iyilikseverliği öne süren Hume, yapıtını da iki bölümde tasarlar. İlk bölümde güzellik, düzen, uyum ve tasarımdan hareketle insanda doğuştan bir güzellik duyusu olduğunu ortaya koyar. İkinci bölümde kamunun, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu yargılarken yerleşik bir ahlaki duyuya sahip olduğunu ileri sürer.

Son Doğal İnsan - Nereden Geldik / Robert A. Norman, Sharad P. Paul / Çev.: Yonca Aşçı Dalar / Türkiye İş Bankası Kültür Yay. / 200 s.

Önemli bir dönüşümün eşiğindeyiz. Tüm insanlık tarihinde "kısmen veya tamamen doğal" son nesil olabileceğimiz bir noktadayız. Büyük buluşlar ve olağanüstü değişimlerle dolu bir geleceğe geçmeye hazır gibi görünüyoruz. Peki, tüm bu değişimler iyiliğe mi hizmet edecek? Gelecekte insan olmak ne anlama gelecek? Bizi bekleyen asıl tıbbi ve sosyal sorunlar neler? Başarıya giden yolu seçerken odaklanmamız gereken öncelikli hedefler hangileri? Son Doğal İnsan bunun gibi pek çok sorunun yanıtını geçmişe, günümüze ve geleceğe bakarak vermeye çalışıyor.

Kadim Gemi / Zhang Wei / Çev.: Giray Fidan / Kırmızı Kedi Yay. / 600 s.

Çağdaş Çin edebiyatının önde gelen kitaplarından Kadim Gemi; hayali bir kuzey kasabası Wali ve bu kasabanın üç büyük ailesi (Sui, Li ve Zhao) üzerinden, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve sonraki 40 yılını konu ediyor. Wali kasabasının temel geçim kaynağı noodle imalathanesinden sağlanmaktadır. Ancak devrim sonrası yaşanan kıtlık, toprak reformu ve sanayi atılımı, kuşaklardır burada yaşayan aileleri de etkileyecektir. Wali’deki “hayatta kalma” mücadelesi aslında bütün bir Çin Halk Cumhuriyeti’nin hikâyesidir… Romanda, üç ailenin üç kuşağının kırk yıllık hikâyesini anlatan yazar, Çin halkının devrim sonrası yaşanan zorluklar karşısındaki psikolojik değişimlerini ustalıkla aktarıyor.

Politik Felsefe Nedir? / Hazırlayan: M. Ertan Kardeş / Tekin Yay. / 280 s.

Politik felsefe nedir? Politik felsefenin kapsamı nedir? Felsefe ya da politik felsefeyle yaşadığımız dünyanın sorunları arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu soruları ve çağımızı politik anlamda dert edinenlerin katkılarıyla yayımlanan kitapta; hem felsefenin temel sorunları hem de günümüz sorunları politik felsefe açısından eleştirel olarak ele alınıyor. Politik eylemin ve koşullarının filozofla, felsefeyle ilişkisi çerçevesinde de çözümlemeye çalışıldığı kitapta, politik felsefe sadece bir soyutlama pratiği olarak değil; aksine politik şeylerin mantığının kurulmasına ya da bozulmasına ilişkin bir şantiye olarak yorumlanıyor.